Svelato il mistero di Cristina Buccino su Tinder

Cristina Buccino, 37 anni, bellezza mediterranea, fisico statuario, indubbiamente una delle donne più desiderate dello showbiz.

La calabrese muove i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella, fino a quando debutta in tv con il gioco Tutto per tutto condotto da Pupo. Successivamente, arriva seconda a Veline. La popolarità arriva con L?Eredità, dove dal 2010 al 2012 è una delle professoresse sexy del quiz condotto da Carlo Conti. Nel 2015 è uno dei naufraghi dell?Isola dei Famosi. Oggi Cristina Buccino lavora quasi esclusivamente come modella e influencer su Instagram, dove ha un seguito di oltre 2 milioni di follower.

L?incidente sui social

Proprio sui social la showgirl è stata vittima di un particolare incidente. La Buccino sembrerebbe sbarcata su Tinder, popolare app di incontri. Le foto della bella 37enne calabrese sono apparse sulla dating app. Erano già tanti i maschietti pronti a sfregarsi le mani, se non che si tratta di malinteso.

Le foto di Cristina sono finite impropriamente su Tinder, un utente deve essersene appropriato spacciandosi per lei. La segnalazione è pervenuta alla pagina di gossip Pipol , che scrive: ?Un lettore ci segnala questa foto in cui c?è Cristina Buccino, immortalata su Tinder ma spacciata con il nome di Amanda. Un chiaro furto di identità che ancora una volta dimostra quanto sia inesistente il controllo sui social e quanto si possa danneggiare un singolo individuo?.

La reazione di Cristina

Pipol dopo la segnalazione ha immediatamente allarmato la Buccino, che ha smentito di essere lei la persona su Tinder, asserendo di essere pronta a passare per via legali contro la persona che si è appropriata delle sue foto: ?Chiaramente non sono io quella, non ho l?applicazione ed è gravissimo il furto d?identità. Procederò per vie legali?, queste le parole della showgirl.

Insomma niente da fare, se speravate in un romantico appuntamento al buio con la seducente Amanda, sappiate che non sarà la Buccino a presentarsi.