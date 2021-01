Cristina Chiabotto: "Aspetto una femminuccia"

A pochi giorni dall'annuncio della gravidanza, Cristina Chiabotto svela a Verissimo - nella puntata in onda sabato 23 gennaio - il sesso del bebè: "Aspetto una femminuccia". Per lei e Marco Roscio, imprenditore sposato nel 2018, è il primo figlio.

La conduttrice, al settimo cielo, confida a Silvia Toffanin: "Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera. Ho fatto – aggiunge - un mese di quarantena, per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo". Coronamento di una favola d'amore, dietro la quale c'è qualcosa di più del caso: "Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio - rivela l'ex Miss Italia - Il ciclo della vita continua. Per un'anima che va via, un'anima arriva".

Cristina Chiabotto aspetta il primo figlio dal marito Marco Roscio

Seduta a terra, mentre indica il pancione, accanto all'uomo che ama: con questa immagine Cristina Chiabotto ha annunciato su Instagram di aspettare il primo figlio. La gravidanza è la ciliegina sulla torta che arriva a coronare un matrimonio da favola, celebrato a settembre del 2019. Cristina e Marco si sono conosciuti appena un anno prima delle nozze, ma hanno capito subito che quello era l'amore della loro vita. Grazie all'imprenditore, la Chiabotto ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con Fabio Fulco, durata ben 12 anni, e tra pochi mesi, con l'arrivo della sua bambina, sarà una donna ancora più felice.