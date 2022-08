Cristina Chiabotto innamorata: la foto (con dedica) del marito Marco Roscio con la figlia neonata

Il 29 giugno scorso Cristina Chiabotto è diventata mamma della sua seconda figlia. I social sono il mezzo per condividere con i follower la gioia della seconda maternità di Sofia, arrivata a distanza di 14 mesi dalla nascita della primogenita Luce. Le bimbe sono frutti dell'amore per il marito Marco Roscio a cui oggi la ex Miss Italia ha dedicato uno spazio nelle storie Instagram. "Pazza di voi (quando dormite)" è la didascalia che accompagna il tenero scatto in bianco e nero che mostra l'imprenditore addormentato con la figlia neonata tra le braccia, ultima arrivata in una famiglia che la coppia ha sempre sognato di formare sin dal primo incontro.

L'amore tra Cristina Chiabotto e Marco Roscio

Cristina Chiabotto e Marco Roscio si sono conosciuti appena un anno prima delle nozze celebrate a settembre del 2019 nella Chiesa di Sant'Uberto, all'interno della Reggia di Venaria, a Torino. Un ricevimento da sogno quello voluto dalla coppia che con la nascita della loro primogenita ha suggellato il loro già saldo legame.

A gennaio 2021, poco dopo la notizia che sarebbero diventati genitori per la prima volta, l'imprenditore dedicò alla moglie un pensiero pieno d'amore: "Quando guardo questa foto riesco a percepire esattamente le sensazioni e le emozioni di quando e? stata scattata" le parole a corredo di uno scatto realizzato agli inizi della loro storia: "Dicono tutti che tra poco cambiera? la nostra vita, dicono tutti che sara? faticoso, stancante ma dicono tutti che sara? estremamente bello. Non vedo l'ora di poter dire la mia, consapevole di avere la migliore meta? che potessi desiderare al mio fianco in questo percorso".