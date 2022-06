"Ho il diabete gestazionale": Cristina Chiabotto parla della seconda gravidanza

A soli 14 mesi di distanza dalla nascita di Luce, Cristina Chiabotto, a fine giugno, partorirà la sua seconda bambina. Il nome è ancora un segreto, ma la ex Miss Italia ha già svelato che sarà un nome semplice. A lei e al marito, il manager Marco Roscio, la vita è cambiata molto: i due si sono conosciuti nel 2018, nel 2019 si sono sposati e nel 2021 hanno avuto la prima figlia.

Su Instagram Cristina è molto attiva e ieri ha risposto ad alcune curiosità dei suoi fan. In molte hanno condiviso con lei le preoccupazioni per il parto e l'ansia di diventare madri, ma Chiabotto ha sempre cercato di tranquillizzarle. Durante la sessione conoscitiva, se così può essere chiamata, la showgirl ha raccontato di aver dovuto affrontare una sfida nuova durante questa gravidanza: il diabete gestazionale. Per far fronte a questa problematica è stata seguita sia dalla ginecologa sia da una nutrizionista. Combattere la fame e le voglie non è sempre facile, Chiabotto infatti racconta "che mi sarei mangiata il mondo e in buona parte l'ho fatto in tutte e due le gravidanze. Con questa devo stare attenta, ho il diabete gestazionale e quindi sono seguita da una ginecologa e una dietista specializzata in questo". La tranquillità con cui la Miss ne parla fa capire che tutto sia sotto controllo e infatti poco dopo scherza proprio sulla fame: "Nella prima gravidanza avevo voglia di piadine cotto e mozzarella, vi dico solo questo una sera ne ho mangiate 4, in questa ha invece voglia di alici".

Per questo secondo parto si sente meno agitata: "Anche se ogni gravidanza è diversa, sai già quello che hai vissuto e ti auguri che possa andare tutto bene". Nella prima gravidanza non ha avuto problemi di diabete, "è stata una novità tutta da scoprire e approfondire. Può succedere l'importante è farsi seguire bene ed essere consapevoli di cosa sia. Alimentazione, movimento sono la base, io sto cercando d fare del mio meglio anche se ogni tanto è difficile, è giusto seguire gli esperti". E infatti non si è mai fatta mancare lo sport, ha provato di tutto: pilates, workout, zumba. respirazione ed esercizi specifici per il parto ovviamente il tutto calibrato per la sua gravidanza. In tutto ha preso 9 chili, proprio come per la prima gravidanza, ma il merito lo dà oltre che allo sport e all'alimentazione anche al "metabolismo e alla genetica".

Cos'è il diabete gestazionale

Il diabete gestazionale è un'alerazione del glucosio che viene diagnosticata durante la gravidanza. Di solito il problema rientra dopo il parto, ma può ripresentarsi anche a distanza di anni come diabete di tipo 2. Per questo è importante tenerlo sotto controllo per non incorrere in complicazioni durante la gestazione, che possono andare a compromettere la salute del bambino, e durante il parto. È necessario quindi seguire un regime alimentare preciso e continuare a fare attività fisica, così da tenere il glucosio sotto controllo.