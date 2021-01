Cristina Chiabotto incinta, la dedica del marito Marco fa il giro della rete

Il figlio in arrivo è il coronamento d'amore più grande che Cristina Chiabotto e Marco Roscio potessero desiderare. Lo racconta l'annuncio radioso fatto dall'ex Miss Italia qualche giorno fa ("Non vediamo l'ora di averti tra le braccia") e lo conferma la dedica fatta oggi dal marito a Cristina stessa, attraverso un post pubblicato su Instagram che sta facendo il giro della rete.

La dedica del marito Marco Roscio a Cristina Chiabotto incinta

Un messaggio d'amore e di profonda stima nei confronti della donna che ha scelto di avere al suo fianco, quello dell'imprenditore torinese. "Quando guardo questa foto - scrive Marco a corredo di uno scatto di coppia realizzato agli inizi della storia - riesco a percepire esattamente le sensazioni e le emozioni di quando e? stata scattata. Eh gia?, chi l’avrebbe mai detto in quell’istante che in cosi? poco tempo saremmo arrivati a questo traguardo cosi? importante?".

Il pensiero poi va al bimbo che Cristina porta in grembo (il sesso, va precisato, non è stato ancora svelato). "Dicono tutti che tra poco cambiera? la nostra vita, dicono tutti che sara? faticoso, stancante ma dicono tutti che sara? estremamente bello. Non vedo l’ora di poter dire la mia, consapevole di avere la migliore meta? che potessi desiderare al mio fianco in questo percorso".

Parole, quelle di Marco, che fanno eco al messaggio carico d'amore pubblicato ieri da Cristina stessa, oggi alla venticinquesima settimana di gravidanza. "Sussurri che esisti e che la vita e? un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papa? & Paper". Paper è il cagnolino di famiglia, uno spinone bianco.

La storia tra Cristina Chiabotto e Marco Roscio

La cicogna arriva a consolidare un rapporto di coppia che va avanti dal 2018. Il matrimonio è arrivato nel settembre del 2019 nella Chiesa di Sant'Uberto, all'interno della Reggia di Venaria, a Torino: un ricevimento da sogno, in formula totalmente riservata, off limits per i giornalisti. Due tavoli imperiali, addobbati con candelabri e rose bianche, per la cena, poi tutti nel suggestivo parco per il taglio della torta. Accanto a Marco, Cristina ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con lo storico compagno Fabio Fulco: la coppia si era messa insieme nel 2005 facendo sognare il pubblico italiano ma 12 anni dopo, nel 2017, è arrivata la rottura. E sempre grazia a lui, inoltre, la showgirl sembra dunque aver ritrovato la serenità anche dopo la vicenda legata al Fisco che l'ha riportata prepotentemente sui giornali nell'estate di due anni fa.