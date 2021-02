La prima (splendida) foto di Cristina Chiabotto col pancione

Uno stato di grazia. E' questo la gravidanza per chi, come Cristina Chiabotto, sta vivendo questi mesi senza nausee né complicazioni. Lo racconta la gioia con cui la conduttrice torinese sfoggia per la prima volta il suo pancione su Instagram. Una foto radiosa, che è simbolo di tutta la felicità costruita insieme al marito, l'imprenditore Marco Roscio, sposato due anni fa.

La prima foto di Cristina Chiabotto col pancione

Nello scatto, Cristina indossa un lungo abito bianco che mette ben in evidenza il pancione con una cintura di pelle e guarda felice verso l'obiettivo. Tutt'intorno una pioggia di palloncini a forma di cuore e, di fronte ad essi, la carrozzina scelta dalla ex 'iena' per il suo bebè.

Così vive la gravidanza accanto al Marco

La scadenza della gravidanza è prevista per il 4 maggio, ma Cristina e Marco ancora non hanno ancora scelto il nome per la piccolina, o forse preferiscono tenerlo per loro senza comunicarlo al pubblico. Intanto la 30enne torinese ha svelato su Instagram il primo regalo preparato per la sua bambina: si tratta di un quadro home made che ha come soggetto una mongolfiera rosa disegnata con le tempere e che è pronto a campeggiare sulle pareti della stanza della bambina.

La cicogna arriva a consolidare un rapporto di coppia che va avanti dal 2018. Il matrimonio da favola tra Cristina e Marco è stato celebrato nel settembre del 2019 nella Chiesa di Sant'Uberto, all'interno della Reggia di Venaria, a Torino, città in cui la coppia sta oggi costruendo il suo nido d'amore.