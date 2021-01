Cristina Chiabotto è incinta: la prima foto col pancione

Le prime indiscrezioni di una presunta gravidanza erano già circolate la scorsa estate, ma solamente adesso la notizia è ufficiale: Cristina Chiabotto è incinta e lo comunica con gioia a tutti i follower di Instagram. Lo scatto che ufficializza la cicogna in arrivo è quello pubblicato nella mattina di oggi accanto al marito Marco Roscio.

Cristina Chiabotto incinta

Un'immagine che vale più di mille parole. Cristina è seduta a terra e indica il pancione. Accanto a lei, l'imprenditore torinese è radioso. "Venticinque settimane di te... - si legge nella didascalia - sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papà & Paper". Paper è il cagnolino di famiglia, uno spinone bianco.

Tra gli auguri arrivati in calce al post, quelli di tante colleghe del mondo dello spettacolo, dalla showgirl Natasha Stafanenko all'attrice Giusy Buscemi fino alla conduttrice Daniela Ferolla. E ancora le showgirl Eleonora Pedron e Justine Mattera.

L'amore tra Cristina Chiabotto e Marco Roscio

La gravidanza è la ciliegina sulla torta che arriva a coronare un matrimonio da favola. Cristina e Marco si sono conosciuti appena un anno prima delle nozze, ma non hanno perso tempo. Come gli appassionati di gossip ricorderanno, la cerimonia si è svolta a settembre del 2019 nella Chiesa di Sant'Uberto, all'interno della Reggia di Venaria, a Torino, dove sono proseguiti i festeggiamenti. Un ricevimento da sogno, off limits per i giornalisti. Due tavoli imperiali, addobbati con candelabri e rose bianche, per la cena, poi tutti nel suggestivo parco per il taglio della torta.

Accanto a Marco, Cristina ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con lo storico compagno Fabio Fulco: la coppia si era messa insieme nel 2005 facendo sognare il pubblico italiano ma 12 anni dopo, nel 2017, è arrivata la rottura. Ora, inoltre, la showgirl sembra dunque aver ritrovato la serenità anche dopo la vicenda legata al Fisco che l'ha riportata prepotentemente sui giornali nell'estate di due anni fa.

In basso, la prima foto di Cristina Chiabotto incinta e uno scatto insieme al marito Marco Roscio e al cane Paper