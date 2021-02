Cristina Chiabotto si confessa sulla gravidanza: "I chili presi, il nome della bimba e la cameretta"

Cristina Chiabotto, incinta, è pronta ad accogliere la piccolina che verrà. Lavori in corso in casa della showgirl e dell'imprenditore Marco Roscio: la gravidanza e al sesto mese. E così l'ex conduttrice de Le Iene racconta ai follower come sta trascorrendo questi mesi così speciali attraverso domande e risposte condivise tra le Ig Stories questa mattina.

Cristina Chiabotto incinta, tutte le curiosità sulla gravidanza

Anzitutto, la scadenza. "E' prevista per il quattro maggio", spiega Chiabotto, che confida come la gravidanza stia procedendo per il meglio: "Per fortuna per ora bene, sto vivendo degli attimi stupendi e riesco a godermi tutto, sono davvero fortunata". La coppia ha già scelto il nome della bimba? "Questa è la domanda più gettonata. Ci siamo quasi direi e chissà che magari nei prossimi giorni vi darò qualche indizio. Rimanete connessi".

Intanto Cristina dichiara di aver preso sette chili da quando ha scoperto di essere incinta, "sono alta 1.84 e prima della gravidanza pesavo 69 kg", dice ai più curiosi. Ma questo è l'ultimo dei pensieri quando c'è in ballo l'arrivo della cicogna. E a chi le fa i complimenti per la solarità che sfoggia sui social, ammette: "Grazie, a parte quando mi commuovo per ogni cosa (succedeva anche prima della gravidanza, non è cambiato molto)". Questione, dunque, non solo di ormoni...

Già qualche giorno fa Cristina aveva condiviso con i fan il primo regalo fatto a mano per la piccolina: una mongolfiera rosa disegnata con le tempere, pronta a campeggiare sulle pareti della stanza della piccolina. "Il mio primo quadro per te, con l’augurio di essere felice, volando libera nel tuo cielo della vita", scriveva a corredo della foto. La cameretta, invece, è work in progress: a chi le domanda se i lavori sono già cominciati, risponde con una foto del corredino.

L'amore per il marito Marco Roscio

La cicogna arriva a consolidare un rapporto di coppia che va avanti dal 2018. Il matrimonio da favola tra Cristina e Marco è stato celebrato nel settembre del 2019 nella Chiesa di Sant'Uberto, all'interno della Reggia di Venaria, a Torino. Accanto a Marco, Cristina ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con lo storico compagno Fabio Fulco: la coppia si era messa insieme nel 2005 facendo sognare il pubblico italiano ma 12 anni dopo, nel 2017, è arrivata la rottura. Ma nella vita di Cristina è arrivato Marco a regalarle il dono più grande: un bebè.