Cristina Chiabotto è incinta del secondo figlio

Cristina Chiabotto è incinta per la seconda volta. E' il settimanale Diva e Donna a diffondere notizia della prossima maternità della ex Miss Italia, diventata mamma il 9 maggio del 2021 della sua prima figlia, Luce Maria, frutto dell'amore per il marito Marco Roscio. Al settimo cielo la futura mamma come anche l'imprenditore, raccontato raggiante per la splendida notizia.

L'amore tra Cristina Chiabotto e Marco Roscio

Cristina Chiabotto e Marco Roscio si sono conosciuti appena un anno prima delle nozze celebrate a settembre del 2019 nella Chiesa di Sant'Uberto, all'interno della Reggia di Venaria, a Torino. Un ricevimento da sogno quello voluto dalla coppia che con la nascita della loro primogenita ha suggellato il loro già saldo legame. Accanto all'imprenditore Cristina ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con lo storico compagno Fabio Fulco: la coppia si era messa insieme nel 2005 facendo sognare il pubblico italiano ma 12 anni dopo, nel 2017, è arrivata la rottura. Anche l'attore (che non aveva risparmiato delle frecciatine alla ex compagna) oggi è felicememte insieme alla sua compagna Veronica Papa che lo ha reso padre di una bimba.