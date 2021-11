Cristina Chiabotto, sfuriata in strada alla babysitter della figlia: le foto e le parole dei paparazzi

Gioie e dolori di essere mamma "vip". Li racconta Cristina Chiabotto che, a spasso per Roma con la figlia Luce Maria e la famiglia del compagno Marco Roscio, sfoggia i sorrisi migliori per poi incappare in due piccoli inconvenienti: la presenza dei paparazzi poco gradita all'imprenditore e un alterco con la baby sitter immortalato proprio dai fotografi.

Sono proprio i paparazzi del settimanale Oggi a pubblicare le foto della "dolce vita" di Cristina e famiglia. Eccoli mentre passeggiano per le vie del centro radiosi come non mai: mamma, papà, piccolina e suoceri sorridono fin quando... non arrivano i fotografi. Già perché la presenza di questi ultimi è poco gradita al manager torinese, che si chiude subito in una espressione rabbuiata, soprattutto quando viene chiesto a gran voce un bacio a favore di macchina fotografica. La dolcezza della moglie prova a metterci una pezza, con sorrisi e tenerezze.

Ma non è questo l'unico momento di tensione per la famigliola, perché a colpire i fotografi è in particolar modo quella che il magazine definisce una vera e propria "sfuriata" alla giovane baby sitter della coppia, che accompagna i neo genitori nella crescita e nello sviluppo di Luce Maria, nata a maggio. Sguardo serrato e ditino inquisitorio da parte di Cristina nei confronti della donna, ma non è chiaro cosa quest'ultima abbia sbagliato, poi tutto torna tranquillo.

Il matrimonio da favola con Marco e le accuse dell'ex Fabio Fulco

Scorre così un pomeriggio romano all'insegna della serenitò per la famiglia Roscio, che alloggia in un albergo vicino Piazza di Spagna e che ha un appartamento in centro. Una famiglia unita proprio dall'arrivo della bimba, ad inizio maggio di quest'anno, vera e propria ciliegina sulla torta di un amore che va avanti dal 2019. E' grazie a lui che Cristina ha ritrovato il sorriso dopo l'addio a Fabio Fulco, a cui è stata legata per dodici anni (e che oggi la accusa di essere stata "una immatura"). Il matrimonio da favola tra Cristina e Marco è stato celebrato nel settembre del 2019 nella Chiesa di Sant'Uberto, all'interno della Reggia di Venaria, a Torino, città in cui la coppia sta oggi costruendo il suo nido d'amore. Con qualche puntatina a Roma.