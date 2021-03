Cristina Chiabotto svela il nome scelto per la figlia

Come si chiamerà la figlia di Cristina Chiabotto? Dopo giorni in cui i follower domandano curiosi, finalmente la showgirl decide di confidare il nome scelto per la piccolina: Luce Maria. A rivelarlo è lei stessa nell'ultimo post condiviso su Instagram, dove tagga anche il marito Marco Roscio, sposato due anni fa. "Non aspettiamo altro che te, Luce Maria", scrive Cristina a corredo di uno scatto col pancione. Oltre 5mila like in pochi minuti per il post, segno che l'originalità del nome è stata apprezzata dalla rete.

Cristina Chiabotto tra gravidanza e amore

La scadenza della gravidanza è prevista per il 4 maggio. Ed intanto la 30enne torinese ha rivelato, sempre via social, il primo regalo preparato per la sua bambina: si tratta di un quadro home made che ha come soggetto una mongolfiera rosa disegnata con le tempere pronta a campeggiare sulle pareti della stanza della bambina. La cicogna arriva a consolidare un rapporto di coppia che va avanti dal 2018. Il matrimonio da favola tra Cristina e Marco è stato celebrato nel settembre del 2019 nella Chiesa di Sant'Uberto, all'interno della Reggia di Venaria, a Torino, città in cui la coppia sta oggi costruendo il suo nido d'amore.

