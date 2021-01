Cristina Chiabotto svela il primo regalo (tutto da copiare) alla figlia che verrà

Cristina Chiabotto fantastica sulla figlioletta che verrà. E' tempo di pensare al corredino per la ex Miss Italia, incinta di sei mesi, e per il marito, l'imprenditore Marco Roscio. Ed è per questo che la bellissima torinese ha architettato un regalo per la bambina (il cui nome è ancora top secret) e per la messa a punto della cameretta in cui alloggerà nei suoi primi anni. Si tratta di un quadro dipinto a mano da lei stessa.

Cristina Chiabotto, il regalo per la figlia

Una mongolfiera rosa disegnata con le tempere, pronta a campeggiare sulle pareti della stanza della piccolina. Questo il dono messo a punto da Cristina, appassionata di pittura. "Il mio primo quadro per te, con l’augurio di essere felice, volando libera nel tuo cielo della vita", scrive Cristina a corredo della foto pubblicata su Instagram, scherzando sul grande lavoro che c'è da fare per adeguare la casa alla cicogna in arrivo: "Si parte sempre dalle cose semplici".

Cristina Chiabotto incinta, la storia col marito Marco Roscio

L'annuncio della gravidanza è arrivato dieci giorni fa, con uno scatto di coppia pubblicato (anche in quel caso) via social. "25 settimane di te... - ha scritto la conduttrice - sussurri che esisti e che la vita e? un dono meraviglioso.Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia". Poi, in occasione di un'intervista rilasciata a Verissimo, ha svelato il sesso del bebè: sarà una femminuccia, ha detto in preda all'emozione.

La cicogna arriva a consolidare un rapporto di coppia che va avanti dal 2018. Il matrimonio tra Cristina e Marco è stato celebrato nel settembre del 2019 nella Chiesa di Sant'Uberto, all'interno della Reggia di Venaria, a Torino: un ricevimento da sogno, in formula totalmente riservata, off limits per i giornalisti. Due tavoli imperiali, addobbati con candelabri e rose bianche, per la cena, poi tutti nel suggestivo parco per il taglio della torta. Accanto a Marco, Cristina ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con lo storico compagno Fabio Fulco: la coppia si era messa insieme nel 2005 facendo sognare il pubblico italiano ma 12 anni dopo, nel 2017, è arrivata la rottura.

E sempre grazie a lui, inoltre, la showgirl sembra dunque aver ritrovato la serenità anche dopo la vicenda legata al Fisco che l'ha riportata prepotentemente sui giornali nell'estate di due anni fa.