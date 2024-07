Cristina D'Avena compie 60 anni e si racconta: "In passato mi hanno trattata come l'ultima ruota del carro"

Oggi, 6 luglio 2024, Cristina D'Avena compie 60 anni, ma - assicura al Corriere della Sera - "io non ho un'età, sono una eterna bambina (...) Sono come un personaggio dei cartoni animati di cui canto le sigle. Quanti anni ha Memole?". Parte così un'intervista che ripercorre tutta la carriera della cantante, assoluta interprete di indimenticabili sigle dei cartoni e tutt'ora protagonista della scena che occupa con i suoi seguitissimi concerti. "Il bilancio è ottimo. Faccio moltissime cose, non mi sono mai fermata" racconta ripensando alla sua vita: "La mia è un'isola felice: i miei cartoni hanno sempre dato la possibilità a me e al pubblico di sognare, lasciando per qualche ora i problemi alle spalle".

Da sempre beniamina dei bambini, nel corso della carriera di Cristina D'Avena non è mancato chi ha tentato di dirottarla verso un pubblico diverso, più adulto: "Hanno provato a farmi cambiare. Ma quello che mi ha permesso di essere chi sono è stata la mia coerenza, rimanere fedelissima al lavoro che faccio. Me lo disse anche Costanzo. Non mi sono mai distratta, non ho fatto altre scelte. Questa strada mi appartiene e ci metto da sempre grande passione", ha spiegato la cantante, rivelando anche degli aspetti meno piacevoli di un passato che ora guarda da lontano. "Se qualcuno mi ha mai ferita? Certo, quando mi hanno trattata come l'ultima ruota del carro perché cantavo le sigle, escludendomi da eventi in cui c'erano tanti cantanti, solo per questo. Come se il mio fosse un pubblico diverso, come se io fossi di nicchia. Questo in passato mi ha fatta soffrire", ha ammesso.

"Con me viveva una guardia del corpo"

A supportala e proteggerla sempre, sin dall'inizio della sua carriera, la sua famiglia, ma non solo: "Anche la signorina Mariele Ventre del Piccolo coro dell’Antoniano. Mi ricordavano sempre di non montarmi la testa e di vivere il successo con moderazione. Ho sempre vissuto il successo con grande umiltà", dice ancora Cristina D'Avena, controllata a distanza da un padre che aveva pensato a tutto. "Nei miei primi anni a Milano aveva voluto che vivesse con me una guardia del corpo, Giuseppe: non dormiva mai. In tanti anni sono riuscita a evadere solo una volta, perché se aprivo la porta, anche facendo pianissimo, si svegliava. Ma sono stati anni bellissimi".

Per la cantante il ricordo del passato è ancora molto vivo anche nel presente: "Sono una romanticona, legata al passato che per me è più forte del presente e del futuro e a volte mi rende malinconica", ammette. "Mi piacerebbe tornare al periodo in cui giravo i miei telefilm, li rifarei ora, ma non mi danno retta. Vorrei mostrare dopo trent'anni che fine ha fatto Kiss me Licia... Avrà qualche figlio e, secondo me, non si è separata con Mirko. Non so se lui abbia più il ciuffo rosso ma di certo continuano a cantare. Qualche anno fa mi sono incontrata per caso per strada con Pasquale (Finicelli, volto di Mirko). Mi gridava: Licia, Licia. Da non credere. Ogni tanto ci sentiamo".

Infine, il rammarico legato al fatto di non avere avuto figli: "È una nota dolente: a furia di correre mi sono un po' persa negli anni. Questa mia eterna giovinezza purtroppo eterna non è. Non posso dire che sia un grande rimpianto non essere diventata mamma, ma nemmeno che non ci pensi. Di certo mi sarebbe piaciuto, ma la mia vita è stato un susseguirsi di emozioni fino a quando sono arrivata al punto in cui mi sono detta: e adesso? Per fortuna ho avuto e ho tantissimi bambini che mi vogliono bene, in altro modo".