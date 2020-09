Cristina D’Avena fatina buona ma determinata: “Il mio fidanzato è un segreto, c’è troppa curiosità”

Giorni fa l’Instagram nostrano è stato scosso dalla foto in bikini di Cristina D’Avena, la cantante bolognese simbolo degli anni Ottanta e Novanta grazie alle decine e decine di sigle di cartoni animati interpretate ed entrate ormai nella leggenda.

Lo scatto ha fatto il pieno di like e commenti, grazie alla sua bellezza prorompente. Una nuova immagine sexy per Cristina D’Avena, da sempre associata all’universo infantile? “In realtà doveva essere un semplice scatto di fine stagione”, ha detto la diretta interessata in un’intervista a Elvira Serra pubblicata sul Corriere della Sera. “Eravamo a Montecarlo e Mario Bove, il fotografo che segue i social, mi ha detto come mettermi in posa e poi ha scattato. Dopo che l’ho postato, è stato incredibile. Nemmeno quando canto i puffi ottengo tanta attenzione”, ha spiegato.

A 56 anni desiderava dare un’immagine diversa?, chiede la giornalista. Pronta la risposta: “Ma no, ho sempre amato mostrare la mia femminilità, senza mai essere volgare”. Oggi Cristina D’Avena si vede come una “fatina buona, caratterialmente”, ma dice di avere “tutta la grinta necessaria per il mio lavoro, che è bellissimo, ma impegnativo”.

Il successo della foto conferma comunque ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, la grande attenzione e l’affetto che il pubblico continua a riservare a Cristina D’Avena. “È un affetto reciproco. Io mi dedico molto a loro e loro contraccambiano con amore profondo, facendo tante cose bellissime, come macinare chilometri per incontrarmi: organizzano pullman per arrivare prima di me nei luoghi dei concerti e farmi trovare il cartello davanti all’hotel”.

La cantante, come tanti altri, ha dovuto interrompere l’attività live a causa dell’epidemia di coronavirus. Il lockdown lo ha passato a Milano, insieme alla madre e alla sorella. D’Avena è fidanzata, ma sul compagno non vuole rivelare nulla, nemmeno il nome. “C’è troppa curiosità su questo argomento. Stiamo insieme da dieci anni, avevamo amici in comune…”, è tutto quello che dice.

Quanto al futuro professionale, nuovi progetti l’aspettano. “Un po’ di cose bollono in pentola, ma sono scaramantica. Non so quale partirà prima, se quello televisivo o quello musicale. Mi auguro di poterlo dire presto”.