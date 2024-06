Cristina D'Avena piange per l'amica scomparsa: le lacrime durante il concerto

"Dovete cantare a gran voce, molta voce perché deve arrivare molto in alto...": così Cristina D'Avena si è rivolta ai fan presenti al primo dei suoi concerti tenuto dopo la scomparsa di Alessandra Valeri Maneri, autrice di alcune delle sigle più famose dei cartoni animati degli anni Ottanta, ma soprattutto sua grande amica. A lei, storica curatrice dei programmi per bambini trasmessi dall'allora Fininvest - oggi Mediaset - Cristina ha dedicato la sua esibizione che l'ha vista commossa nella voce come nello sguardo velato di lacrime durante l'esibizione di Kiss Me Licia.

"Sono trascorsi più di 40 anni da quel giorno in cui i nostri cammini si sono incrociati e da allora non ci siamo mai separate. Abbiamo condiviso momenti indimenticabili. Sei stata, sei e sempre sarai parte della mia vita. Sei stata la penna magica che ha dato voce ai miei sogni, l'amica fidata sempre pronta a darmi consigli e a proteggermi" aveva scritto ieri la cantante a corredo di un lungo post dedicato ad Alessandra, oggi ricordata con affetto e stima anche dai bambini di allora, adulti di oggi che ricordano con nostalgia un'infanzia indimenticabile.

Chi era Alessandra Valeri Manera

Nata a Milano nel novembre del '56, Alessandra Valeri Manera era entrata a Mediaset nel 1980 lasciando il "Biscione" soltanto nel 2001. Nella sua carriera è stata curatrice di alcuni dei programmi più noti, come "Bim Bum Bam" e "Ciao ciao", oltre che produttrice dei telefilm con protagonista Cristina D'Avena. Proprio dall'incontro tra le due sono nate decine di sigle ricordate ancora oggi, come "Occhi di gatto", "L'incantevole Creamy" e "Magica Doremì". "Credo di avere avuto la più grande fortuna che uno possa avere. Per magia mi sono trovata seduta a una scrivania come responsabile della fascia ragazzi di Mediaset", raccontava lei stessa parlando della sua esperienza lavorativa.