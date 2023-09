Cristina Marino, il preziosissimo anello (da 26mila euro) indossato al battesimo del figlio: le foto

Domenica 24 settembre, Cristina Marino e Luca Argentero hanno festeggiato il battesimo del figlio Noé Roberto. Una giornata trascorsa con amici e parenti in locale con una grande terrazza immersa nel verde. Per il battesimo la coppia ha deciso di fare un regalo particolare ai suoi ospiti: un fazzoletto di tessuto con ricamate sopra le iniziali del figlio.

Luca e Cristina hanno sfoggiato un look curatissimo e perfettamente abbinato: lui completo nero con camicia bianca, lei invece ha optato per un abito color beige con spallina off shoulder che si intonava ai vestiti del piccolo Noé. A completare il look della stilosa mamma un gioiello che Marino ha mostrato in ben due foto: si tratta di un anello di Bulgari forma di serpente in oro bianco 18 carati con pavè, ovvero ricoperto, di diamanti (in totale 1.58 carati). 26mila euro, questo è il prezzo del lussuoso gioiello che si trova scritto sul sito dell'importante brand.

Marino non è certamente l'unica vip ad indossare abiti e monili costosi ad esempio Fedez sembrerebbe possedere un orologio da 500mila euro e invece quest'estate l'occhio è caduto sui bracciali, dal valore di 15mila euro, indossati al mare Chiara Ferragni, sua moglie.