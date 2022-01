"Troppo invadenti e maleducate": il commento di Cristina Marino sulle "altre" donne di Luca Argentero

Tutti lo amano, in molte lo vogliono, ma Luca Argentero ha occhi solo per Cristina Marino e la figlia Nina Speranza. L'attore del momento, protagonista della serie Rai Doc - Nelle tue mani, si trova in vacanza con la moglie e la piccola Nina tra mare, spiagge bianche e palme, dopo mesi di grande lavoro sia per l'attore che per l'imprenditrice. Cristina Marino ha da poco pubblicato un libro, che parla del metodo Befancyfit ovvero un programma di allenamento e benessere fisico, e ne ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera, durante la quale però non sono mancate delle dichiarazioni sul marito.

Luca Argentero e le fan

Non esisterebbero i vip se non ci fossero i fan, ma da sempre il confine che c'è tra personaggio pubblico e privato viene poco rispettato. Con l'avvento dei social questo sottile confine è andato piano piano a sparire e le vite dei vip sono state sempre di più a portata di smartphone. Alcuni però ancora custodiscono parti della propria intimità e trovano inappropriata l'esuberanza di alcune esternazioni. Cristina Marino non è una donna gelosa: "Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposare Luca Argentero, sarei stata matta!". "Su di lui sono tranquillissima, assolutamente - ha spiegato al Corriere - ma mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne. Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti, che urlano Oddio ti amo, Oddio che bello, come se io di fianco, per esempio, non ci fossi. Non sono frasi giustificabili solo perché è famoso. Ci sono tanti modi per manifestare il proprio essere fan, ben venga quello educato". A chi le dice che è la donna più fortunata del mondo, risponde: "Che anche lui è caduto in piedi! Sono senz’altro fortunata, infatti ho scritto su Instagram che ogni donna meriterebbe un Luca Argentero. Mi sembra che anche a lui sia andata benissimo". Come darle torto.

Luca Argentero papà premuroso, Nina è gelosa di lui

Che Argentero fosse un papà presente era intuibile dalle foto, anche se poche, che la coppia condivide sui social. La piccola Nina Speranza può contare sull'affetto e le attenzioni costanti dei due genitori: "Luca è un papà incredibile. Siamo nella fase in cui Nina è innamoratissima di suo padre, se lo abbraccio lei mi manda via. È un papà molto presente e fa esattamente quello che faccio io. Nina, nonostante io sia davvero una mamma presente, ha un mammo a casa: le prepara da mangiare, la cambia, la fa giocare e le fa fare il bagnetto".

La piccola quando si vede è sempre di spalle o poco visibile, Luca e Cristina hanno scelto di non mostrarla: "Nina è la bambina più bella che abbia mai visto, e mi spiace non farla vedere al mondo. Ma la gente non sa dosare le parole e non ho voglia che diventi argomento da bar. Al momento è così: quando capirà e se vorrà mi chiederà lei di essere mostrata sui social. Adesso di mostrare la sua prima pappa, la sua doccia, il suo giocare non ci va".

I due hanno passato un anno molto impegnato, tra riprese di serie tv e film: Marino, oltre a scrivere il libro "Il medoto Befancyfit" ha girato la serie tv Makari 2 a Erice, in Sicilia, e una commedia con Paolo Ruffini; Argentero è stato preso dalla seconda stagione di Doc. Per questo motivo sono "scappati" ai Caraibi.