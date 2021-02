Cristina Marino da bambina, la foto è meravigliosa

Cristina Marino riapre la scatola dei ricordi e si mostra in una foto da bambina. Forse perché diventata mamma di recente della piccola Nina, la modella e compagna di Luca Argentero, sfoglia l'album di famiglia insieme ai fan, condividendo un tenero scatto della sua infanzia. Oltre 20mila like per il post, che ha raccolto complimenti da parte di colleghi del mondo dello spettacolo e dei follower. "Sembri Brigitte Bardot", fa notare Marica Pellegrinelli, influencer, mentre tra i primi like c'è proprio quello di Argentero.

Cristina Marino, 30 anni, conta su Instagram quasi mezzo milione di follower. Modella ed influencer, è diventata nota alla cronaca (rosa) per la relazione con l'attore torinese, 42, con cui fa coppia dal 2016. Un anno fa è nata la loro piccola Nina e ora per i due è tempo di pensare al matrimonio: "Prima è rimasta incinta, poi c'è stato il covid, ma appena sarà possibile sicuramente ci sposeremo - ha detto lui in un'intervista - è nei nostri piani da un po'. Faremo un matrimonio normale, niente di eclatante. Ora poi è una questione di responsabilità civile, bisogna fare le cose bene, con calma, evitando assembramenti".