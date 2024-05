Cristina Marino, super party per i 33 anni: baci mozzafiato con Luca Argentero e la dedica

Cristina Marino ha festeggiato ieri sera i suoi 33 anni con un super party in un noto locale di Milano. Look total black con spacco e la vita completamente scoperta, l'attrice si è divertita fino a notte fonda insieme ai suoi ospiti, ma soprattutto tra le braccia del marito Luca Argentero che ha avuto occhi solo per lei.

Open bar e dj set, bambini a casa. La festa è stata una bomba, come si può intuire dalle storie pubblicate su Instagram, e anche il momento della torta non è stato da meno. Una distesa di fragole su crema e pan di spagna, Cristina Marino ha soffiato le candeline davanti agli amici e subito dopo si è scambiata dei baci mozzafiato con il marito, padre dei suoi due figli Nina e Noè.

"Quanto amo questo uomo non si può spiegare. Grazie amore mio" ha scritto questa mattina tra le storie, ringraziando il marito per la festa ma soprattutto per esserle sempre accanto. E lui non è da meno. Sul profilo di Argentero, infatti, un post romanticissimo dedicato alla moglie: "Impegnato a dirti che ti amo in ogni angolo del mondo - ha scritto sotto una serie di foto dei loro viaggi - Buon compleanno Pully".