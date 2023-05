Cristina Marino allo zoo con la figlia, sbotta con una maestra: "Allucinata, mi fa orrore"

Doveva essere una spensierata giornata allo zoo, madre e figlia, invece qualcosa è andato storto. Cristina Marino ha raccontato sui social un'accesa discussione avuta con una maestra incontrata durante la loro visita al bioparco: "Ho bisogno di condividere al volo perché ho un nervoso. Sono allo zoo con Nina, ci sono 200 bambini in gita e ho appena visto una maestra che spingeva un bambino per rimetterlo in fila. Mi sono avvicinata per dirle che era agghiacciante come si stava relazionando al bambino e mi ha risposto che dovevo farmi i ca*** miei, usando la parola ca*** davanti ai bambini".

Un episodio spiacevole che ha infastidito molto l'attrice: "Sono allucinata - si è sfogata ancora in un video pubblicato tra le storie Instagram - e mi fa orrore pensare come i genitori si impegnino a educare i propri figli, poi vengono mandati a scuola e le maestre si comportano così. Sono veramente innervosita e mi viene voglia di... Va beh, taccio". Poi la riflessione: "Ogni tanto è importante soffermarsi a pensare se quello che stiamo scegliendo per i nostri figli è veramente giusto, se le scelte sono quelle giuste e lo dico a me in primis. Mi sembrava giusto condividere questa cosa".

Cristina Marino avrebbe continuato a sfogarsi, travolta dalla rabbia per quello che era accaduto, ma sua figlia Nina la chiamava per andare a vedere gli altri animali. Così, provando a stemperare la tensione, è tornata a godersi la loro gita.