"Siete una coppia antipatica", la moglie di Luca Argentero non ci sta: la replica è pungente

Tre foto Instagram con dei piccoli trifogli a cui se ne aggiungono due più piccoli e la didascalia "2+2" ha suscitato un commento che a Cristina Marino non è affatto andato giù. Probabilmente il post della modella e imprenditrice moglie di Luca Argentero era riferito alla sua famiglia, da qualche mese cresciuta con la nascita del figlio Noè Roberto arrivato a quasi tre anni dalla primogenita Nina Speranza. Ma non tutti hanno colto la tenerezza del messaggio e, senza giri di parole, qualcuno le ha rivolto una considerazione che ha chiamato in ballo anche l'attore protagonista di Doc. "Siete una coppia antipatica", la scritta apparsa a corredo della rassegna di immagini sulla quale, però, Cristina Marino non ha avuto intenzione di soprassedere. "Disse quella con profilo chiuso e 3 followers" è stata allora la breve ma pungente replica di Cristina Marino, applaudita dagli utenti che hanno considerato inopportuno il commento di chi potrebbe evitare di seguire sui social i personaggi pubblici non apprezzati, piuttosto che attaccarli così direttamente.

Intanto l'amore tra Cristina Marino e Luca Argentero è sempre più forte: il loro legame è ben evidente anche dai post che ognuno dedica all'altra, ma pure dagli scambi piccanti che dei recente hanno animato la loro bacheca a conferma di un rapporto che va avanti a gonfie vele.