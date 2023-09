Cristina Marino e Luca Argentero battezzano il figlio: il dettaglio delle particolari bomboniere personalizzate

Cristina Marino e Luca Argentero domenica 24 settembre hanno celebrato il battesimo di Noé Roberto, il loro secondogenito nato il 16 febbraio 2023. Dalle foto condivise sui social non è possibile capire quanti fossero gli invitati, ma sicuramente non sono mancati gli amici e i parenti della coppia che si è sposata il 5 giugno 2021.

Per l'evento hanno scelto un locale con un grande spazio verde e guardando gli scatti pubblicati su Instagram la festa si è svolta prevalentemente all'aperto. Marino indossava un abito beige e bianco, con le spalline off the shoulders, coordinato con quello del figlio, Argentero invece ha optato per un completo con giacca, pantaloni e cravatta neri.

Una giornata curata nei minimi dettagli tanto che tutto era in palette con i colori dell'abito di Cristina (anche le tovaglie e i centrotavola di fiori erano sulle tonalità del bianco). Nel carosello, oltre alle foto di Marino e Argentero che si scambiano sguardi d'amore, sono stati pubblicati alcuni dettagli del party tra cui una tavola imbandita con frutta fresca ricoperta di cioccolato. In un video poi si vede Cristina mentre ultima le bomboniere che saranno date agli invitati: si tratta di fazzoletti in stoffa sui quali l'imprenditrici sta ricamando le iniziali del figlio N.R.A, Noé Roberto Argentero. Una scelta particolare e molto personale che sicuramente ha sorpreso gli ospiti.