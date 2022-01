Cristina Marino scrive al marito Luca Argentero dopo l’intervista in tv

Le parole che Luca Argentero ha rivolto alla moglie Cristina Marino durante l’intervista a Domenica In non potevano certo lasciare indifferente la diretta interessata, destinataria di quella che è stata un’autentica dichiarazione d’amore in diretta tv.

"Nulla sarebbe così speciale se non fosse per quella ragazza speciale che è Cristina", ha affermato il protagonista di Doc 2 (al via il 13 gennaio) parlando della moglie, madre dell’adorata figlia Nina: "È una donna incredibile e speciale che si prende cura di me e di noi. Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. È la donna più bella che io abbia mai visto, un vulcano, è intraprendente, è imprenditrice, una grande lavoratrice. Si prende cura di noi in ogni modo possibile che a nessuno verrebbe in mente. Ti porta ad essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto".

La risposta di Cristina Marino è arrivata attraverso le storie Instagram: "Le parole che seguono questo video mi hanno emozionata molto. Sono felice, innamorata e grata" ha scritto allora l’attrice a corredo del video che mostrava il marito durante un momento dell’intervista a Mara Venier, condividendo con i follower l'emozione di sentirsi così amata dall'uomo della sua vita.

La storia d’amore di Cristina Marino e Luca Argentero

Cristina Marino e Luca Argentero si sono sposati lo scorso 5 giugno a Città della Pieve, dove la coppia vive insieme alla figlia Nina nata a maggio 2020. "Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così" aveva raccontato l’attrice parlando del giorno del sì, pronunciato al riparo dai riflettori e lontano da ogni forma di pubblicità. Sui social la coppia condivide talvolta la gioia di veder crescere la piccola Nina: "Ognuno vede il proprio figlio come una creatura migliore - ma lei è davvero simpatica, ride e sorride tutto il giorno. Forse perché noi facciamo lo stesso con lei" ha detto Luca a Mara Venier a proposito della figlia: "Visto che passiamo il giorno a guardare un mondo che non sappiamo più riconoscere e non sappiamo che mondo la attende, quello che so è che oggi voglio offrirle le giornate più belle che voglio. Poi il futuro è nelle sue mani".