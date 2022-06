Cristina Marino festeggia le nozze con Luca Argentero e ricorda il suo papà con un emozionante video

Esattamente un anno fa, il 5 giugno 2021, Cristina Marino e Luca Argentero diventavano marito e moglie. Una cerimonia strettamente privata quella voluta dalla coppia, celebrata a Città della Pieve, in Umbria, alla presenza di pochi amici e parenti tra i quali l'adorato padre dell'attrice, scomparso qualche mese dopo quel giorno che oggi si ricorda sui social.

"Un anno fa. La sera prima" scrive l'attrice tra le storie Instagram che condividono con i follower gli scatti simbolo di un'emozione indelebile, espressa poi dal bacio con il marito, padre della figlia Nina Speranza. Poi il pensiero per il suo papà, protagonista con lei di un ballo durante la festa di nozze: "Poi Lui, l'anima della festa. Quanto amore papà", è il pensiero scritto in calce al video in bianco e nero che la mostra felice e sorridente danzare con l'uomo che, alla fine, stringe in un forte abbraccio.

(Di seguito il video pubblicato da Cristina Marino tra le storie Instagaram)

Il ricordo del padre di Cristina Marino

Il padre di Cristina Marino è scomparso lo scorso febbraio. Il lutto indusse Luca Argentero a saltare l'ospitata al Festival di Sanremo proprio per stare accanto alla moglie che, qualche giorno dopo, ricordò il suo papà, imprenditore originario della Sicilia, proprio con un'immagine del suo matrimonio con l'attore. "Grazie papà perché ci hai insegnato che cos’è l’amore, ci hai insegnato cosa vuol dire prendersi cura di qualcuno", si leggeva nello scatto: "E tu a prenderti cura degli altri eri un campione. E io papà ti dico grazie dal profondo del mio cuore, perché che sono certa che poche persone al mondo hanno avuto la fortuna si sentirsi amati, protetti e coccolati come mi sono sentita io".