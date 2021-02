Cristina Marino, piccolo incidente "per colpa di nostra figlia Nina"

"Evidentemente Nina al posto delle mani ha delle armi". Così Cristina Marino, 30 anni, scherza su Instagram a proposito di un piccolo incidente all'occhio in cui è incappata proprio a causa della figlia Nina, nata circa un anno fa dall'amore per Luca Argentero, 42. La modella si immortala con una benda posizionata sull'occhio destro e spiega che a ferirla è stata proprio la bambina. "Sono accecata - dice - La cosa divertente è che tre settimane fa ho preso in giro Luca per la stessa cosa ed oggi è accaduta la stessa cosa anche a me. Evidentemente Nina al posto delle mani ha delle armi e quindi, per gioco, ci ha accecato. Mi lacrimano occhi e naso. Mi dà fastidio anche la luce". Accanto a lei c'è proprio Luca, che spinge il passeggino in una strada di campagna dove i due si stanno ritagliando una passeggiata.

Genitori amorevoli della piccola Nina, Cristina e Luca vivono in campagna a Città Della Pieve, in Umbria, dove conducono una vita semplice e al riparo dai riflettori. Non a caso, proprio qualche settimana fa, la coppia ha tuonato contro una rivista di gossip per aver pubblicato alcune foto della bambina che, a loro parere, non erano abbastanza oscurate e dunque lesive della privacy. Un idillio d'amore, il loro, che va avanti dal 2016 e che avrà come prossimo passo il matrimonio: "Prima è rimasta incinta, poi c'è stato il covid, ma appena sarà possibile sicuramente ci sposeremo - ha fatto lui in un'intervista - è nei nostri piani da un po'. Faremo un matrimonio normale, niente di eclatante. Ora poi è una questione di responsabilità civile, bisogna fare le cose bene, con calma, evitando assembramenti".