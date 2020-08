Cristina Marino condivide un bikini perfetto a 3 mesi da parto. E discute con i follower (FOTO)

Cristina Marino impeccabile in costume a tre mesi dal parto. Diventata mamma a maggio della prima figlia avuta dall'attore Luca Argentero, Nina Speranza, la modella 29enne sfoggia un corpo perfettamente scolpito durante una gita in barca. La foto, condivisa su Instagram, ha collezionato oltre trentamila like, ma anche qualche commento velenoso che ha ottenuto la pronta risposta della diretta interessata.

Un 'due pezzi' rosa che mette in bella mostra un fisico scultoreo. Così Cristina si immortala in mezzo al mare. A scattare è probabilmente il compagno Luca. Una foto che fa il pienone di complimenti, anche se le critiche non mancano.

Le critiche a Cristina Marino

"Il seno rifatto a 29 anni non si può vedere", scrive una donna. E Cristina replica: "Di chi parli? Forse hai sbagliato foto". E ancora un'altra donna critica il regime alimentare della modella: "Tutte diventeremmo così se mangiassimo avocado e insalata tutti i giorni, non ti ho mai vista postare carne o un dolce". Secca la riposa: "La prossima volta di invio la foto per approvazione".

"Beata te che hai tutto il tempo del mondo", digita poi un'altra utente, in riferimento al fatto che l'influencer farebbe una vita più rilassata della gente comune. "Questa è la storia che più ci conviene raccontarci", la risposta della Marino.