Cristina Marino torna ad allenarsi a un mese dal parto: piovono critiche, lei replica

Cristina Marino è diventata mamma di Noè Roberto lo scorso 16 febbraio. La modella, moglie dell'attore Luca Argentero e già mamma della loro primogenita Nina Speranza, è anche una trainer certificata e sui social condivide gli allenamenti a cui si sottopone per restare in forma. Ovviamente nel periodo precedente alla nascita del suo secondo figlio Cristina ha interrotto ogni sforzo fisico per garantire il benessere suo e del piccolo, ma adesso, trascorso poco più di un mese dal parto, è tornata ad allenarsi e raccontarlo ai follower. Non tutti, però, hanno apprezzato l'iniziativa e, accanto a chi si è complimentato con lei per la forza di volontà, c'è stato anche chi, al contrario, ha criticato la scelta di aver iniziato troppo presto a praticare esercizio fisico.

"A poco più di un mese dal parto torno ad allenarmi" ha scritto Cristina a corredo del video che la mostra in tuta durante una sessione di ginnastica. Un post, il suo, che in poche ore ha raccolto i pareri di diverse donne. "Tutti i ginecologi consigliano di riprendere con esercizi di forza 3 mesi dopo un parto senza complicazioni, non vedo il motivo di ripartire così velocemente a meno che non si tratti di esercizi di riabilitazione e respirazione", ha scritto qualcuno. "Tre mesi? Ma per quale motivo? Ti consiglio di chiedere un parere in più" la replica di Marino, sostenuta da chi ha raccontato tutt'altra esperienza: "Sono tornata in sala pesi dopo 30 giorni da un parto cesareo (tra l’altro). Nessuna controindicazione se si arriva da un passato sportivo e se si eseguono esercizi specifici, con testa e moderazione.. 3 mesi?! È la scusa di chi è pigro e non vuole ammetterlo, fidati", ha scritto una follower a cui è arrivato il like e il commento di Cristina, "sottoscrivo" per avvalorare la propria tesi.

"Salvo che un medico non dia parere contrario, ci si può allenare dopo 40 giorni, anche dopo un cesareo", ha detto ancora: "Informatevi bene. Mi rendo conto che c'è poca informazione riguardante il benessere psicofisico. Io faccio il mio, non mi permetto di parlare per bocca di chi ha fatto medicina. Allenarsi si può, ci devono solo essere le condizioni per poterlo fare. E se l'ho fatto, evidentemente le mie c'erano" ha concluso, puntualizzando così sulla questione che comunque richiede sempre un parere medico personalizzato sui casi specifici delle singole neomamme.