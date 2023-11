Cristina Parodi: i romanticissimi auguri del marito Giorgio Gori, a 30 anni dalle nozze

Cinquantanove anni, di cui trenta passati accanto al marito Giorgio Gori. Ed è proprio da parte di quest'ultimo che arrivano gli auguri più romantici in occasione del compleanno celebrato ieri per Cristina Parodi. Un amore forte come il primo giorno, tanto che l'imprenditore - oggi sindaco di Bergamo - decide di celebrare la moglie con un romantico post: una foto della coppia al tramonto, scattata durante uno dei tanti viagggi estivi fatti insieme e la frase "Buon compleanno my Cri".

Non solo Giorgio Gori. Anche la sorella Benedetta Parodi, di professione conduttrice di programmi di cucina, ha voluto lasciare il suo pensiero sui social: "Buon compleanno chicca, oggi cucini tu? Ti voglio un mondo di bene", ha scritto a corredo di uno scatto in cui le due sorella si immortalano insieme.

Da qualche anno Cristina Parodi vive una vita lontana dalla tv ma vicina al mondo della moda: insieme a una amica ha infatti aperto un brand di abiti femminili e, proprio insieme a lei, ha festeggiato ieri con un aperitivo. Auguri sono anche arrivati dai tre figli Benedetta, classe 1996, Alessandro, 1997, e Angelica, 2001.