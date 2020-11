Cristina Parodi festeggia il compleanno in famiglia: “Piccole grandi gioie in giorni difficili”

Oggi Cristina Parodi festeggia il suo 56esimo compleanno e i social diventano veicolo per condividere con i follower la gioia di sentirsi circondata dagli affetti più cari, capaci di rendere speciale la ricorrenza con la semplicità di un gesto.

“Abbracci e fiori dai miei ragazzi, piccole grandi gioie in giorni difficili”, ha scritto la giornalista a corredo di una storia Instagram che la mostra nel suo sorriso più smagliante mentre viene stretta nel gesto affettuoso della figlia. Il riferimento, probabilmente, è al periodo delicato che la nuova ondata dell’emergenza sanitaria sta causando agli italiani, argomento su cui tanto Cristina Parodi ha parlato nei mesi scorsi, come cittadina e come moglie del sindaco di Bergamo Giorgio Gori. In sottofondo allo scatto, la canzone ‘Beautiful day’ degli U2 che tanto dice dell’armonia che avvolge la festeggiata nel suo giorno, nonostante tutto.

Cristina Parodi festeggia il compleanno: gli auguri della sorella Benedetta

I figli, ma non solo: c’è anche la sorella Benedetta accanto alla Cristina Parodi nel giorno del suo compleanno. “Buon compleanno Cri, ti voglio bene”, ha scritto la conduttrice di Bake Off Italia a corredo dell’immagine che la vede raggiante con la festeggiata, a conferma di quanto sia forte il legame che le lega.

Cristina Parodi e Giorgio Gori festeggiano 25 anni di matrimonio

Il compleanno di Cristina Parodi arriva poco più di un mese dopo un’altra ricorrenza importante per la conduttrice, ovvero i 25 anni di matrimonio con Giorgio Gori. “Un'altra volta sì”, ha scritto la giornalista su Instagram, accanto a una foto che la ritrae felice con il marito e che precede la carrellata di immagini, dalla più recente - con mascherina alla mano - alla più datata, in bianco e nero, e poi ancora viaggi, estati e l'abbraccio della notte in cui Gori venne eletto sindaco della capoluogo lombardo.

I due si sono conosciuti a Mediaset, quando lei era il volto di punta del Tg5 e lui il direttore di rete, per poi sposarsi il 1 ottobre del 1995 a Carpaneto, un piccolo paese in provincia di Alessandria. L'anno dopo è arrivata Benedetta, la prima figlia, nel '96 è nato Alessandro e nel 2001 Angelica. Un amore forte che ha saputo resistere a tutte le sfide che ogni coppia, nel corso degli anni, si trova ad affrontare. "Siamo due metà - ha dichiarato Cristina Parodi al settimanale Chi, parlando del suo matrimonio - Sono stati anni intensi e bellissimi, pieni di tutto quello che ci può essere dentro una storia d'amore. Comunque siamo qua, io e lui, 25 anni dopo con la voglia di stare insieme e di condividere".

Cristina Parodi: "Io e Giorgio abbiamo attraversato la tempesta"

Quanto ai terribili mesi di lockdown che ha vissuto in prima linea insieme al marito a Bergamo, Cristina Parodi ha confidato: "Sono stati mesi durissimi, ho visto Giorgio stremato e ho provato ad essere la sua roccia. In quei giorni ci siamo consolati a vicenda. Il fatto di essere insieme, vicini, ci dava molta forza, c'era il sostegno reciproco. Lui a fine giornata aveva bisogno di una spalla, di abbracci, di staccare un secondo. E io ho proprio cercato di essere il più possibile accogliente: Giorgio tornava a casa con un dolore enorme".