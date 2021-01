Cristina Parodi ricorda quella memorabile “strigliata” di Enrico Mentana: la foto amarcord

Sono trascorsi 29 anni da quel 13 gennaio 1992 che segnò l’esordio dell’edizione serale del Tg5. Una data da ricordare per Enrico Mentana e Cristina Parodi, i giornalisti che per la prima volta parlarono in diretta al pubblico televisivo sintonizzato sul nascente notiziario e che, in queste ore, hanno rievocato sui social.

Cristina Parodi ricorda “la strigliata” di Enrico Mentana

Enrico Mentana che del Tg5 fu direttore dalla sua prima edizione del 1992 fino al 2004, ha ricordato il debutto del notiziario con una foto d’epoca: “Il timecode dice 20:00:15 del 13 gennaio 1992. I primi secondi della prima edizione serale del tg5. Ventinove anni, un'era geologica fa”, ha scritto il giornalista a corredo dello scatto che lo mostra in quello storico giorno. Tra i tanti commenti alla foto postata su Instagram, ecco spuntare quello della collega Cristina Parodi che ha ricordato un memorabile retroscena avvenuto dietro le quinte di quella diretta.

“Ricordo bene che non partivano i servizi e che tu dal nervoso ti toccavi gli occhiali .... che strigliata poi ci hai fatto in regia”, ha scritto la giornalista, protagonista insieme a Mentana di un altro scatto postato tra le storie Instagram proprio in riferimento a quel giorno di 29 anni fa. “Auguri al mio sempre direttore” si legge sull’immagine sgranata di lei, all’epoca 28enne, accanto all’allora 37enne Enrico Mentana.