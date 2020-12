Cristina Parodi fa un regalo speciale alle dottoresse del Niguarda. Poi il Natale con le figlie (FOTO)

Un Natale all'insegna dell'amore per Cristina Parodi. E della solidarietà. Da tempo lontana dalla tv, la conduttrice si gode le festività accanto al marito e ai figli ma non dimentica di recapitare un omaggio alle dottoresse dell'ospedale Niguarda di Milano che da settimane combattono in corsia contro l'emergenza coronavirus. Già perché, negli ultimi tempi, la giornalista si è reinventata stilista ed ha deciso di portare alcuni cadeaux della sua collezione di moda al personale medico.

Cristina Parodi e il Natale con le figlie

Da ieri Cristina racconta il suo Natale in famiglia attraverso le Instagram Stories. Tenerissimo lo scatto con le eredi Benedetta e Angelica, rispettivamente 25 e 19 anni, le due figlie avute dal marito Giorgio Gori, imprenditore e sindaco di Bergamo con cui è sposata da 25 anni, oltre a ad Alessandro, 23: le donne di casa si immortalano in versione casalinga, con un divertente pigiama a quadri. Segno che anche per i Gori le feste saranno all'insegna del calore domestico e nel rispetto delle misure restrittive imposte dal governo per contenere la pademia.

La sorpresa alle dottoresse

Dopo l'abbraccio ai familiari, quello alle dottoresse. Nel pomeriggio di oggi infatti Parodi ha condiviso tra le Instagram Stories un video in cui si immortala in ospedale mentre consegna alcuni pacchetti della sua collezione alla rappresentaza del personale che lavora nella sanità. "Perché invece di darli alle donne famose non li diamo alle donne in ospedale che non riescono neanche ad avere il tempo di comprare qualcosa? Questo è il nostro ringraziamento alla categoria, perché sono donne speciali. Ora potranno mettere questo regalo sotto l'albero". Un gesto che è in pieno stile con i valori del Natale.

Non è la prima volta che Cristina scende in campo per la solidarietà. Ai tempi del primo lockdown, infatti, quando Bergamo era una delle città più colpite dall'epidemia, ha promosso una raccolta fondi con Cesvi Onlus (un'organizzazione umanitaria che da oltre 30 anni promuove nel mondo i diritti umani e lo sviluppo sostenibile) destinata ad aiutare i medici di Bergamo rinforzando la terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. E' la parte buona e costruttiva della popolarità, quella di farsi amplificatore per progetti di interesse comune.