Cristina Parodi, la foto con marito e figli: "Da anni siamo una famiglia 'diffusa'. Non è stato facile scattarla"

Cristina Parodi ha condiviso sui social due scatti in bianco e nero che la ritraggono con il marito Giorgio Gori e i loro tre figli: Benedetta, di 27 anni, Alessandro, 26, e Angelica, 22. Immagini bellissime quelle realizzate dal fotografo Maki Galimberti, raccontate dalla conduttrice tv, oggi stilista e imprenditrice di moda, come il ricordo di un momento eccezionale vissuto insieme qualche settimana fa.

"Non è stato facile scattare questa foto", esordisce Parodi a corredo del post che mostra due foto identiche se non fose per l'espressione dei suoi protagonisti, prima serissimi e poi sorridenti: "Ormai da anni siamo una famiglia “diffusa” , ossia sparsa per il mondo, ma non per questo meno unita. Ci siamo riusciti subito dopo Natale quando abbiamo passato qualche bellissimo giorno insieme. Amo questi due scatti che Maki Galimberti è riuscito a cogliere in una sessione in studio molto divertente. Meglio seri o sorridenti? Mi piacciono entrambe, e mi piace che questa foto sia un regalo che ci siamo fatti aggiudicandoci un lotto all'asta di San Patrignano e contribuendo a una buona causa". E ancora: "Mi commuovo rivedendo nei volti dei miei figli ormai grandi le stesse espressioni che avevano da bambini. La stessa determinazione nell'inseguire i loro sogni e costruirsi il proprio futuro. Indipendentemente da noi, ma con gli stessi valori" scrive ancora la conduttrice per poi concludere con una dedica d'amore al marito, al suo fianco da sempre: "E mi fa ridere che Giorgio abbia nelle due foto la stessa identica espressione concentrata, che ho amato dalla prima volta che ci siamo incontrati. Più di 30 anni fa. Questa che vedete è la cosa più bella che abbiamo costruito insieme".

Cosa fanno i figli di Cristina Parodi e Giorgio Gori

Cristina Parodi ha raccontato spesso quanto la sua famiglia sia unita anche se, per ragioni lavorative, i suoi figli vivono lontani da lei e dal marito Giorgio Gori, produttore televisivo e sindaco di Bergamo. La primogenita Benedetta ha una passione per i fornelli che condivide con la zia Bene, sorella della sua mamma, è si è laureata all'Università del gusto di Pollenzo. Alessandro, invece, si è laureato in Scienze ambientali e naturali a Siena, mentre Angelica fa la cantante. "Sono felici che io abbia trovato una passione così forte. Ma mi guardano da lontano. Siamo tutti d'accordo sul fatto che questa cosa la voglio fare per conto mio. Non voglio che mi diano una mano in nessun modo" disse a questo proposito la più piccola della famiglia in un'intervista a Vanity Fair quialche anno fa, ammettendo quanto la passione per la chitarra l'abbia ereditata dallo zio Roberto, fratello della madre: "La suona da sempre. A casa, dopo cena, ci mettiamo tutti a cantare con lui. Mi è sempre piaciuta la magia che si crea in quei momenti".