Cristina Parodi festeggia il marito Giorgio Gori eletto alle Europee

Dopo due mandati da sindaco di Bergamo, Giorgio Gori è stato eletto alle Europee: 210mila le preferenze ottenute dal primo cittadino uscente che si conferma uno dei nomi forti del Pd lombardo, e da Palazzo Frizzoni va diretto al Parlamento Europeo di Strasburgo. Il risultato così straordinario non poteva non essere messo in risalto da Cristina Parodi che da sempre sostiene il marito nella sua carriera politica: "Giorgio Gori (Pd) eletto all'Europarlamento con più di 200mila preferenze" si legge nel manifesto pubblicato tra le storie Instagram della ex giornalista e conduttrice, nei giorni scorsi autrice di un post che raccontava il suo sostegno fino agli ultimi momenti della campagna elettorale.

"Piccole iniezioni di amore ed energia alla fine di questa lunga campagna elettorale. È incredibile come, dopo aver macinato chilometri, incontri, dibattiti, interviste e iniziative di ogni tipo, io non ti veda mai stanco ma solo felice di quello che stai facendo", aveva scritto Parodi a corredo di diverse foto che la mostravano baciare e abbracciare il marito alla fine di tanti interventi. "A pochi giorni dalle elezioni europee riconosco quella luce negli occhi che ti accompagna in ogni nuova sfida: non esiste successo senza fatica, bisogna impegnarsi per raggiungere i risultati e credere profondamente in quello che si fa per vincere. Questa è la lezione di vita più bella che ho imparato da te e che insieme abbiamo insegnato ai nostri ragazzi", ha aggiunto ancora Cristina rivolgendo il suo pensiero ai figli, Benedetta, di 27 anni, Alessandro, 26, e Angelica, 22.

La famiglia di Cristina Parodi e Giorgio Gori

Cristina Parodi e Giorgio Gori sono innamoratissimi come il primo giorno che risale ormai a trent'anni fa. La ex conduttrice televisiva ha raccontato spesso quanto la sua famiglia sia unita anche se, per ragioni lavorative, i suoi figli vivono lontani da lei e dal marito Giorgio Gori. La primogenita Benedetta ha una passione per i fornelli che condivide con la zia Benedetta Parodi, sorella della sua mamma, è si è laureata all'Università del gusto di Pollenzo. Alessandro, invece, si è laureato in Scienze ambientali e naturali a Siena, mentre Angelica fa la cantante e si è esibita sul palco dell'ultimo Concertone del Primo Maggio. "Ormai da anni siamo una famiglia “diffusa” , ossia sparsa per il mondo, ma non per questo meno unita. Ci siamo riusciti subito dopo Natale quando abbiamo passato qualche bellissimo giorno insieme", ha scritto Cristina a corredo di un post che la vedeva posare in uno scatto con il marito e tutti i loro figli: "Questa che vedete è la cosa più bella che abbiamo costruito insieme".