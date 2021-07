Cristina Parodi ricorda l’incontro con Lady D: "Quella volta capì perché la chiamavano principessa triste"

"La scelta di voler battezzare la figlia Lilibet a Windsor significa chiaramente che Harry e Meghan stanno facendo delle manovre per riavvicinarsi alla famiglia. Si stanno rendendo conto di quanto è successo subito dopo quell'intervista famosa con Oprah, si sono resi conto di essersi spinti un po' troppo in là e ora tentano di ricucire lo strappo": questa l'opinione di Cristina Parodi, autrice del libro 'E vissero felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già scritto' (Cairo Editore) riguardante la scelta della coppia, avvenuta fra non poche polemiche. "Un primo tentativo di riavvicinamento è stato di chiamare la seconda figlia Lilibet, in onore della regina, e ora stanno facendo delle altre mosse per recuperare" spiega ancora la giornalista che definisce durissimo il colloquio televisivo che lei stessa non si sarebbe mai aspettata.

Nel suo libro scritto nel 2020, dunque quando ancora gli ultimi fatti non erano accaduti, Cristina Parodi analizza la scelta così originale e straordinaria da parte di Harry di lasciare la famiglia e seguire il vero amore, partendo da quello che aveva compreso negli anni sui William e Harry e anche dall'incontro con Diana, ricordato con emozione. "L'impressione immediata che mi aveva fatto era quella di una donna non esattamente felice e soddisfatta. L'appellativo con il quale in tanti servizi, in tanti articoli, l'avevamo definita, quello di 'principessa triste', l'ho ritrovato pienamente" spiega l’autrice: "Al contempo però, era palese come fosse una donna di carattere, piena di buoni propositi che ha cambiato la monarchia britannica per le scelte che ha fatto".

La giornalista che ebbe l’occasione di parlare in privato con Diana, alla domanda su quale fosse la cosa che le mancava di più rispose che era il fatto di non poter stare tanto tempo con i figli e che avrebbe fatto qualunque cosa per la loro felicità: "Mi colpì molto" commenta oggi. Poi, in riferimento alla storia d’amore tra Meghan e Harry, Parodi sostiene che la principessa non avrebbe disapprovato la loro unione: "A Diana, come dice Harry, Meghan sarebbe piaciuta moltissimo, perché queste due donne hanno molti punti in comune e non credo sarebbe stata negativa su questa scelta. Anche perché Harry non avrebbe avuto la possibilità di diventare sovrano". Certamente, però, sottolinea la giornalista, "non avrebbe approvato l'intervista con Oprah, perché Diana è sempre stata molto rispettosa della famiglia. Semplicemente, non aveva messo in conto che aveva sposato un uomo che non la amava e non la aveva mai amata".