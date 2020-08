Cristina Parodi festeggia la sua mamma sui social: “Amore infinito”

Più che mamma e figlia, sembrano due sorelle Cristina Parodi e Laura Casabassa, ritratte in uno scatto che ne mostra l’incredibile somiglianza. Stesso sguardo, stesso sorriso, stessi gusti nello stile degli abiti scelti in una serata d’estate, la conduttrice e la madre posano sorridenti all’obiettivo che ferma il ricordo nel giorno del compleanno della signora Parodi, a cui va la dedica a corredo dell’immagine. “Auguri bellissima mamma” scrive Cristina completando il post con l’hashtag #amoreinfinito a dimostrazione del legame che le tiene unite e diventa motivo dei commenti dei follower: “Che signora magnifica, dalla foto se ne percepiscono l’eleganza e la grande personalità”, scrive qualcuno.

E in un giorno così importante, non poteva non unirsi all’omaggio anche Benedetta: “Auguri alla mia mamma, la donna più bella, intelligente e forte che io conosca”, è il pensiero che accompagna l’intesa di sguardi tra la signora Laura e la sua terzogenita che tanto la ricorda nel modo di sorridere.

Chi è Laura Casabassa, mamma di Roberto, Cristina e Benedetta Parodi

Laura Casabassa Parodi è una docente di Lettere classiche in pensione. Tre i figli avuti dal marito Pietro: Roberto (anche lui giornalista televisivo), Cristina e Benedetta. “Ne ho tre ma per me non ci sono differenze. Amo i miei ragazzi allo stesso modo”, ha raccontato tempo fa in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Orgogliosa della loro educazione e del modo in cui hanno scelto le loro strade professionali, la signora Parodi ha accennato al rapporto con ognuno di loro ora che sono adulti: “Ormai sono grandi e non vogliono sentirsi dare suggerimenti perché credo che non abbiano bisogno di me, quindi se faccio loro i complimenti sono tutti molto contenti, mentre se comincio a dire che quella cosa non va, non mi piace, storcono il naso”.

“Cristina è sempre stata la più saggia dei tre”, ha aggiunto: “Non bisticcia con nessuno, cerca sempre di tenere le cose a bada. Benedetta e Roberto sono più impulsivi e quando vivevano in casa con loro litigavo. Senza esagerare però. Sono ragazzi educatissimi. E Cristina, con il suo modo garbato e gentile, riusciva e riesce a ottenere più di loro”.