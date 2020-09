Salvo Veneziano e Cristina Plevani, la guerra è finita: arriva il selfie della pace

Pace fatta tra Salvo Veneziano e Cristina Plevani: dopo rancori e incomprensioni spesso oggetto di post virulenti sui social, i due ex concorrenti della prima storica edizione del Grande Fratello si sono mostrati insieme in un selfie che sancisce la fine dei dissidi. “Guerre e fiamme ....ma alla fine quando due persone sono legate, tutto si risolve. Si possono sempre avere piccole incomprensioni nella vita , l'importante è essere maturi per superarle” ha scritto l’ex gieffino a corredo dello scatto pubblicato a qualche settimana di distanza dalla foto di gruppo che lo mostrava con i compagni di avventura del GF e oscurava la vincitrice, Cristina Plevani, appunto.

“Star bene con sé stessi non è semplice. E' una conquista che arriva con gli anni e con una lotta continua. Ecco perché alcune provocazioni non le colgo", fu la replica della destinataria del ‘colpo basso’, ora raffigurata sorridente accanto a lui nello scatto che seppellisce ogni rancore.