Cristina Quaranta: "Il Gf Vip? L'ho fatto per i soldi, lavorando li avrei guadagnati in troppo tempo"

"II Grande Fratello? L'ho fatto per i soldi!". È così che Cristina Quaranta ha chiarito, una volta per tutte, i motivi che l'hanno spinta a partecipare a questa settima edizione del Grande Fratello Vip. È stata solo una questione di denaro e di "riposo" a detta dell'ex showgirl di Non è la Rai che, dopo il successo televisivo, è tornata a vivere una vita normale finendo con il fare la cameriera in un'osteria romana a Milano, mestiere di cui è fiera e che non vede l'ora di tornare a fare. Da cameriera, però, il guadagno non è certo paragonabile al cachet del Gf VIp e, così, Cristina, che è stata eliminata dal reality show la scorsa settimana, ospite a Verissimo, ha voluto spiegare che sono stati i soldi a spingerla a partecipare al programma ma anche la necessità di prendersi un momento di riposo dai suoi due lavori.

"Io l'ho fatto per i soldi - ha risposto, senza mezzi termini Cristina Quaranta alla domanda di Silvia Toffanin sul perché avesse voluto partecipare al Gf Vip - quello che guadagno al Gf VIp l'avrei guadagnato lavorando almeno un anno e mezzo al ristorante, quindi mi sono detta, perché no e poi mi sono riposata un po'. Nell'ultimo anno facendo due lavori, mattino in negozio e poi la sera al ristorante ero molto stanca. Ho perso 9 kg. Il Gf l'ho fatto per riposarmi, mi sono detta: vado in una casa, non faccio nulla"

Cristina ha poi voluto specificare che, a differenza di quanto avesse immaginato, vivere in prima persona l'esperienza del Gf non è stato poi così facile a livello psicologico in quanto si è ritrovata ad affrontare diversi suoi demoni e ad avere a che fare con persone che lei stessa ha definito "false e ipocrite".

"Sì, mi sono riposata a livello fisico ma a livello mentale è stata una tragedia per me il programma - ha svelato la Quaranta - Ho avuto a che fare con doppiogiochisti, ipocriti e io non riesco a essere finta come loro. A me piacerebbe essere astuta e furba e poi risulto una stupida, già è tanto se sono durata un mese. Su alcune tematiche non riesco a stare calma e alcuni concorrenti hanno infierito sulle mie fragilità".