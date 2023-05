Cristina Scuccia innamorata di una "persona speciale", la mamma lo scopre in tv: le sue parole

"Mamma, scusa se sei venuta a sapere questa cosa così. Te ne avrei parlato appena uscita". Lunedì sera, in diretta all'Isola dei Famosi, Cristina Scuccia ha rivelato di essere innamorata di una persona conosciuta a Madrid e il primo pensiero, dopo averne parlato pubblicamente per la prima volta, è stato per sua madre, ancora ignara di questa relazione.

Meno di un anno fa 'suor' Cristina ha rinunciato ai voti, è uscita dal convento e ha iniziato un nuovo percorso di vita, che da qualche mese sta condividendo con una persona speciale: "Ci conosciamo da poco, è entrata in punta di piedi nella mia storia, sapendo il mio passato e senza forzarmi - ha raccontato - È una persona a cui tengo tanto e sto capendo che è davvero importante per me". Non vuole svelarne l'identità, per proteggerla ma anche per proteggersi, e la mamma è al suo fianco, come sempre.

La signora Raffaella ha appreso tutto dalla tv e solo adesso ha commentato le dichiarazioni della figlia: "Una mamma sa custodire, collegare nel cuore e vivificare. L'Amore per una figlia è un grande dono e la felicità di Cristina è la mia. Qui la seguiamo tutti, i nipotini non vedono l'ora di rivederla, soprattutto Nonna Lucia! Spero queste mie righe possano arrivarle. Aspetto il suo ritorno per abbracciarla e parlare da sole di tutto ciò che desidera, io sarò sempre con lei". Nel frattempo, se la sua avventura sull'Isola continuerà ancora a lungo, potrebbero esserci altre sorprese...