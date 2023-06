Cristina Scuccia innamorata, Marco Mazzoli: "Io so di chi si parla". E racconta il retroscena

L'Isola dei Famosi si è conclusa senza che Cristina Scuccia rivelasse l'identità della persona verso cui sente di provare un sentimento autentico. "Non sto facendo nulla di male, non devo avere paura di amare. Quando si parla di amore non c'è nulla di sbagliato. Questo sentimento è nato in una maniera molto naturale e ho voluto assecondarlo", si è limitata a dichiarare pubblicamente la ex suora, senza però aggiungere altro che potesse almeno far capire se si tratti di un uomo o di una donna. Sull'argomento è tornato Marco Mazzoli, vincitore del reality di Canale 5, che ha parlato dei motivi che spingono la compagna di avventura a non chiarire una volta per tutte le proprie vicende sentimentali.

"Cristina non ha marciato sulla storia della persona che ama" l'ha difesa Marco in un'intervista a Leggo che ha tratto un bilancio della sua esperienza in Honduras. Poi il riferimento alla vita privata di Cristina: "Lei ha vissuto due carceri. Il primo era il convento da cui è scappata perché non ha mai smesso di credere in Dio ma la chiesa l'ha delusa, se avrà voglia racconterà la sua brutta esperienza", ha aggiunto: "Poi all'Isola aveva voglia di esternare il suo amore ma aveva paura di deludere la mamma che è molto religiosa. Io so di chi si parla ma è giusto lo riveli lei".

Una rivelazione che al momento non è arrivata e non sembra che, al momento, arriverà. "Se c'è un regalo che l'Isola mi ha fatto è quello di non negare a me stessa i miei bisogni. Adesso c'è una nuova Cristina!", ha detto la ex naufraga concludendo un'esperienza che apre un capitolo diverso per la ex suora.