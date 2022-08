Valanga di critiche e prese in giro su Stash e Giulia per il nome dato alla figlia (Imagine Fiordispino)

Stash e Giulia Belmonte oggi hanno annunciato la nascita della loro seconda bambina, Imagine Fiordispino. Oltre alle congratulazioni e ai complimenti ai genitori sono in molti ad aver duramente criticato la scelta del nome. Su Twitter Imagine Fiordispino è diventata addirittura trend e non sono tutti messaggi carini.

Alcuni hanno anche fatto il paragone con il nome scelto dalla cantante Levante per la sua bambina, ovvero Alma Futura, scrivendo che per entrambe l'appello a scuola sarà molto difficile. In particolare sono molti i tweet che ironizzano sul raggiungimento della maggiore età della bambina e quindi sulla sua possibilità di andare all'anagrafe per cambiare nome. Alcuni hanno anche scritto che si stanno divertendo molto a leggere i tweet ironici su Imagine Fiordispino: "Io che mi stavo scervellando per capire chi fosse Imagine Fiordispino perché pensavo fosse uno dei soliti nomi storpiati del Twitter e invece.." oppure "I meme su Imagine Fiordispino la mia fottuta droga di oggi spero vadano avanti per giorni".

Al momento i neo genitori bis non hanno commentato i numerosi commenti, giustamente si stanno godendo le prime ore in compagnia della loro bambina.

La prima foto dopo il parto di Giulia Belmonte con la prima Imagine Fiordispino

Alma Futura ha camminato affinché Imagine Fiordispino potesse correre https://t.co/I4TH1fwmOW — creestina (@creeestina) August 14, 2022

Imagine Fiordispino ascoltando Imagine pic.twitter.com/6zAS7YBGBT — Jandoo (@__Jandoo) August 14, 2022

imagine fiordispino ai suoi genitori quando si renderà conto del nome che le hanno dato: pic.twitter.com/o71RbFjMfg August 14, 2022