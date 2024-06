Giuseppe Cruciani: "Mi lavo poco. Le stesse mutande per giorni, odoro e capisco"

Famoso per non avere peli sulla lingua, Giuseppe Cruciani non ha usato filtri con Giulia Salemi, ospite del suo podcast Non lo faccio per moda. Si sono affrontati diversi temi, dall'ambientalismo ai diritti, fino al sesso, ma è parlando di igiene intima che il conduttore de La Zanzara ha completamente tolto il freno a mano.

Subito la confessione: "In questo momento ho delle mutande che non mi cambio da giorni. Stamattina sono andato a vederle, me le sono tolte, le ho odorate e ho detto 'sì può andare avanti ancora un giorno'". Sbigottita, Giulia Salemi gli ha chiesto come fa a non turbarlo il cattivo odore, e Cruciani - ammettendo di lavarsi molto poco - ha risposto: "L'odore dello sporco ogni tanto mi entusiasma. Uso pochissimo deodorante. In realtà non credo di puzzare, poi fondamentalmente me ne frego. Io sto bene così. Che me ne frega? Se agli altri sta bene... Nessuno mi ha mai detto nulla. Nemmeno la mia fidanzata mi dice nulla, ogni tanto mi dice che mi puzzano le ascelle. Amen. Metto un po' di deodorante per camuffare ma non serve a niente". Poi è tornato sulle mutande: "L'operazione è questa: uno odora e poi si vede se si può continuare oppure no".

Per questa scarsa igiene Cruciani si prende anche dei meriti: "Io sono considerato dagli ambientalisti una specie di mostro perché dico delle cose contro il green, contro questa follia della sostenibilità, ma in realtà dovrebbero portarmi su un palmo di mano perché non uso acqua, uso pochissimi spray, shampoo, saponi, dunque non inquino le falde acquifere. Sono una specie di paladino dell'ambientalismo".

"La comunità lgbt non esiste"

Affermazioni pesanti Cruciani le ha fatte anche riguardo la comunità lgbtq+, che secondo lui "non esiste". Giulia Salemi, ancora una volta interdetta, ha provato a controbattere, ma il giornalista ha tirato dritto: "Non esistono comunità, esistono individui. C'è una ribellione a questa cosa qui. Alcuni però non se lo possono permettere perché il politicamente scorretto minaccia il tuo posto di lavoro. Oggi se tu dici la parola fr***o, per esempio... Noi ci siamo convinti che dà fastidio, perché le associazioni omosessuali e il politicamente corretto ci hanno imposto che una parola dà fastidio, ma la realtà non è così, non puoi offendere la comunità omosessuale".