"Ai miei figli solo cibo fatto in casa, basta organizzarsi". Polemica su Csaba Della Zorza

Tra le prime posizioni in tendenza su Twitter in queste ore c'è Csaba Della Zorza. Per chi non la conoscesse, Csaba è un personaggio della "nuova" tv generalista, ovvero è un volto di Real Time, tra i canali del digitale terrestre più seguiti, incentrato principalmente sull'intrattenimeno. Ebbene, qui, questa scrittrice e foodblogger è diventata nota in quanto esperta di bon ton nella trasmissione "Cortesie per gli ospiti". Un personaggio sempre pacato e puntuale, che però oggi è finita nelle polemiche a seguito di alcune dichiarazioni circa il suo stile di vita.

Sì perché in queste ore Csaba ha deciso di cimentarsi col classico gioco delle "domande e risposte" che i personaggi dello spettacolo fanno con i loro follower su Instagram. Ed è stata una risposta in particolare a finire nel mirino della rete. A chi le ha domandato infatti "Riesci a cucinare a casa tua anche ora che hai mille impegni?", la scrittrice ha risposto: "Certo, io cucino tutti i giorni. Parto alle 6.30 con il pranzo che i miei figli portano a scuola e termino con la cena. Noi mangiamo solo cose fatte in casa, dal pane alla pasta fresca. Basta organizzarsi". Dal 2009 Csaba è sposata con Lorenzo Russo, chirurgo milanese con cui avrà due figli: Edoardo e Ludovica.

Dov'è l'errore? Secondo molti, in quel "basta organizzarsi", che secondo qualcuno sottintende una certa superficialità rispetto alla fretta in cui uomini e donne di oggi sono costrette a condurre la loro vita, sempre bilanciata tra carriera e vita privata.

"Mentre Csaba dalla Zorza alle h 06:30 inizia a cucinare, io sto già correndo al lavoro con nella schiscetta una scatoletta di tonno e una di mais. E a salvarmi la cena ci sarà l'ennesima busta di surgelati. Eh lo so, sono un essere imperfetto", scrive ad esempio qualcuno. Oppure: "Ciao Csaba! Io alle 6:30 mi sto infilando le scarpe che attacco a lavorare alle 7, vieni tu a farmi il pane fatto in casa?".

Ma c'è anche chi è sceso in campo per difenderla. "E niente - precisa infatti qualcun altro - Oggi molte donne si sentono attaccate da questa affermazione come se Csaba le avesse chiamate fallite, solidarietà fra donne solo quando fa comodo a voi". E ancora: "Le hanno fatto una domanda e lei ha risposto. Con la sua vita ed i suoi impegni a LEI basta organizzarsi, non vedo il problema".

Nessuna replica al momento da parte della diretta interessata.