Cucina Botanica si sposa: l'annuncio sui social e la foto dell'anello

Carlotta Perego, meglio conosciuta con il suo nome d'arte Cucina Botanica (che su Instagram conta 913mila follower), ha comunicato su Instagram che convolerà a nozze con il suo compagno, Simone Secchi. La food blogger che cerca di far amare la "cucina vegetale" ha condiviso una foto che la ritrae insieme a Simone mentre lo abbraccia e allo stesso tempo mostra l'anello.

"Millemila volte SÌ!!!! Ci sposiamo. Ieri è stata la giornata più speciale delle nostre vite. Simone è stato bravissimo, non mi sono aspettata niente fino al secondo in cui si è inginocchiato. Non ci posso ancora credere", ha scritto Carlotta.

La coppia ha da poco comprato casa, sarà pronta a novembre. Su Instagram i due hanno raccontato: "Dal 2018 viviamo nel bilocale che avete sempre visto sui miei canali, che oltre ad essere casa nostra, negli ultimi anni è stato anche il nostro ufficio e il mio set per le riprese. Da moltissimo tempo sentivamo il bisogno di uno spazio più grande di questi 60mq, e dopo anni di lavoro e di ricerca, finalmente ce l’abbiamo fatta. Ma non vi nascondo che arrivare a questo punto è stato veramente difficilissimo".

Da qui in poi un racconto che li accomuna a molti altri: "Nel gennaio 2021 avevamo trovato una casa di cui ci eravamo follemente innamorati. Avevamo fatto subito un’offerta che era stata accettata e, come succede solitamente, avevamo versato una quota cercando di porre tutte le attenzioni del caso. Il cantiere era stato fermo per qualche mese 'causa Covid”' ma mancava davvero pochissimo al termine dei lavori. Dato il momento storico, la situazione ci sembrava comprensibile… Secondo le ricerche di avvocato e notaio e sembrava tutto in regola, quindi ci siamo fidati. Purtroppo il cantiere è fallito poco tempo dopo, lasciandoci sconvolti e pieni di dispiacere per la perdita (temporanea fortunatamente) dei nostri soldi e del sogno di una nuova casa".

"Per diversi mesi non abbiamo trovato proprio niente… Poi, come nei migliori colpi di fulmine - aggiunge la coppia -, all’improvviso abbiamo trovato un appartamento che ci ha fatto dire “è perfetto”. Incredibilmente, era ancora più perfetto per noi rispetto all’appartamento del cantiere fallito".



"Ora stiamo concludendo i lavori, e in autunno dovremmo già riuscire a trasferirci qui - concludono infine -. Ci esplode il cuore di gioia dirvi nel che a breve vivremo qui, dove ci aspettano una stanzina ufficio, un’isola in cucina e anche un piccolo giardinetto per Fiocco ?? Questa casa ce la siamo sudata sotto ogni punto di vista, e siamo sicuri che apprezzeremo ogni secondo del nostro futuro qui. Speriamo tanto che vi piacerà accompagnarci".