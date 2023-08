"L'ex coppia del Grande Fratello chiede ai fan 13mila euro per una cucina". Polemica

È polemica su una ex coppia del Grande Fratello Vip, che avrebbe chiesto direttamente ai fan di pagargli la cucina. Ebbene sì, sembra proprio che i due ex concorrenti del reality show di Canale 5, abbiano aperto ai follower la possibilità di versare del denaro al fine di acquistare una cucina da 13mila euro. Lo scoop arriva da Deianira Marzano, esperta di gossip, che è stata contattata da una ragazza intenzionata a denunciare il fatto: sembra infatti che il fanclub della coppia abbia deciso di fare un regalo ai propri beniamini e loro, di tutta risposta, non si sarebbero accontentati di un piccolo omaggio, bensì avrebbero chiesto una cucina vera e propria. "Lui ha inviato il link di una cucina da 13mila euro. Ti rendi conto?", ha spifferato la ragazza del fanclub, che ha preferito restare anonima. "Ti sembra una cosa normale? Ci sono rimasta male, mi sembravano due ragazzi semplici". Ma chi sono i due concorrenti in questione?

Qualcuno ha pensato che la coppia in questione fosse quella composta da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, e così ieri l'ex gieffino ha voluto rispondere attraverso una Stories pubblicata su Instagram direttamente dalla Sicilia, dove si sta godendo le vacanze accanto alla compagna. A chi gli ha domandato "Quando arriva la cucina da 13mila euro?", Tavassi ha replicato sarcastico: "Pensa se arrivasse adesso a Roma, mentre sono in Sicilia. Questa storia mi fa volare. Io sono in affitto, in una casa da 50 metri quadri e mi prendo la cucina da 13mila euro? Ma dove c***o la metto? Sul terrazzo? Io non so se sia più stupido chi ha inventato questa storia o quelli che ci credono. Secondo me sono più stupidi quelli che ci credono. Meritiamo l’estinzione".

Se Tavassi dice il vero, il cerchio si stringe. I sospettati restano infatti solamente Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che al momento non hanno commentato l'indiscrezione. Di certo i rumorsi non si riferiscono certo a Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che si sono lasciati ormai un mese fa. Chiusa anche la relazione tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Ufficialmente single anche Ivana Mrazova e Luca Onestini.