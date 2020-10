L'appello di Dalila Di Lazzaro: "Oltre 700mila euro per curarmi ma non ho un lavoro"

E' un momento complicato per Dalila Di Lazzaro. Ospite di Storie Italiane, l'ex modella ha raccontato di avere un problema di salute molto serio che l'avrebbe costretta a spendere centinaia di migliaia di euro in cure. Non solo. La donna, oggi 67enne, ha partecipato ad un talk sulle pensioni lamentando di non avere una buona pensione a causa dell'incidente che tanti anni fa le ha segnato la vita.

Ai microfoni di Eleonora Daniele, Dalila ha definito il suo problema di salute molto serio "Ho un dolore cronico", ha dichiarato in diretta su Rai Uno, "Ho speso più di 750mila euro per curarmi. Vorrei riconoscessero che il mio problema è grave. Anche se mi vedete così, io non posso muovermi. Durante l’incidente ho battuto la schiena e un pezzo di trapezio mi ha strappato dei tessuti nervosi dalla spina dorsale. Soffro di un dolore cronico neuropatico, non posso muovermi come tutti voi. Posso fare due passi ma sempre con la morfina in tasca".

Dalila è tornata poi a parlare dell'incidente che le condizionò la vita professionale. Era il 1997, i suoi anni più belli. "Ha rotto un momento magico della mia carriera. A causa di quell’incidente non ho più potuto lavorare. Non sono arrivata a quarant’anni di lavoro ma se anche lo avessi fatto, pur avendo sempre versato, oggi non avrei una pensione dignitosa".

Infine, proprio a seguito di queste difficoltà, l'appello: "Se una persona è costretta a smettere di lavorare e non può più fare niente, come si deve comportare? Mi mancavano circa dieci anni di lavoro, ho chiesto mille volte di avere un’integrazione, ma è come chiedere l’elemosina".