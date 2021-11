Damiano rompe il silenzio sul flirt con Belen

Damiano David e Belen Rodriguez. Da qualche giorno non si parla d'altro. A mettere in giro la voce di una loro presunta frequentazione è stata Deianira, ex concorrente dell'Isola dei Famosi, che tra le sue Instagram Stories ha parlato di un messaggio che le sarebbe arrivato da un amico informato sulla vicenda. Questa persona, dunque, le avrebbe spifferato che tra la showgirl - in crisi nera con il compagno Antonino Spinalbese - e il frontman dei Maneskin ci sarebbero stati degli incontri clandestini.

Rumors stroncati sul nascere da fonti vicine alla rockband romana, ma adesso arrivano anche le parole di Damiano a rincarare la dose. Il cantante rompe il silenzio sui social e basta poco per mettere a tacere i bollenti sussurri delle ultime ore. "Sto leggendo un sacco di stron***" scrive in inglese nelle storie, mostrandosi con una smorfia alquanto disgustata. Damiano, infatti, è felicemente fidanzato con Giorgia Soleri e certi pettegolezzi non gli avranno certamente fatto piacere.

Non ha mai commentato, invece, Belen, che sta attraversando un periodo molto delicato. L'ultimo post della showgirl parla chiaro: l'allontanamento da Antonino è conclamato, ma di certo non ha voglia né tempo per mettersi a fare i conti con l'ennesimo gossip sulla sua vita privata.

La storia tra Giorgia Soleri e Damiano David

La relazione tra Giorgia Soleri e Damiano David va avanti dal 2017, ma soltanto lo scorso maggio il cantante ha ufficializzato la loro storia d'amore su Instagram. "Dopo quasi 4 anni si può dire di no?" aveva scritto il frontman dei Maneskin accanto a una foto in cui si mostravano abbracciati. E così, l'ha detto. Quella resta una delle poche foto di coppia sui social, i due infatti preferiscono tenere la loro vita privata al riparo dai riflettori e anche dai follower.