Damiano Carrara diventerà papà, l'annuncio: "Vi presentiamo un nuovo dolcino"

Damiano Carrara e Chiara Maggenti presto diventeranno genitori. L'annuncio, oltre che sui social con un tenerissimo video, è stato fatto dal noto pasticcere anche in diretta tv a È sempre mezzogiorno. "Devo dirti una cosa bellissima e mi viene già da piangere: Chiara aspetta un bimbo o una bimba e quindi saremo in tre. Divento papà!", ha raccontato ad Antonella Clerici Damiano. Un momento dolcissimo che ha emozionato anche la conduttrice.

La storia d'amore tra Damiano e Chiara

"Ci siamo conosciuti cinque anni fa - aveva raccontato Chiara Vanity Fair nel 2023 - È stato un caso. Ci siamo trovati in un locale di Lucca anche se io non ci sarei dovuta essere quella sera: ci siamo incrociati, non ci conoscevamo, ed è stato colpo di fulmine. Forse era scritto da qualche parte che avrei dovuto incontrarlo: quella sera avevo un altro programma, è stato davvero un caso trovarci lì. Per lavorare insieme ci vuole un gran feeling per lavorare insieme quando si è una coppia d’amore: bisogna essere bravi a ritagliarsi degli spazi solo per noi, ma devo dire che, in questo, siamo abbastanza bravi". Marito e moglie, si sono sposati nel 2022, lavorano insieme a Casa Carrara – Dolci In Famiglia, programma di Food Network e in streaming su Discovery+.

Ancora non era nei loro programmi avere un figlio quando Maggenti rilasciò quell'intervista. Alla domanda sul quando avrebbero voluto allargare la famiglia la risposta fu: "Con calma, tempo al tempo. Per ora abbiamo altre cose a cui pensare".