Damiano Carrara svela per la prima volta il volto della misteriosa fidanzata. Dopo l'allarme scatenato tra le fan a fine novembre, quando le ammiratrici dello chef avevano lasciato sospiri di rassegnazione di fronte ad una criptica dichiarazione d'amore, adesso finalmente spunta il viso della donna che gli avrebbe conquistato il cuore. Il "regalo" del conduttore di Bake Off arriva per i follower proprio nei giorni di Natale.

Il volto della misteriosa fidanzata di Damiano Carrara

Una foto in cui, in posa sotto l'albero, Damiano e la compagna si guardano con occhi pieni d'amore e la didascalia: "In questo 25 dicembre così diverso - scrive Carrara - auguro ad ognuno di voi di trascorrere la giornata con gioia e felicità e seppur lontani da tanti familiari, amici e persone care, di sentirsi sempre vicini gli uni agli altri con il pensiero: ricordiamo a questo Natale 2020 che il cuore continua ad amare anche a distanza ed i sogni a brillare nonostante tutto".

Insomma, per Damiano è senza dubbio un natale all'insegna dell'amore. Ma è ancora mistero su chi sia effettivamente la fidanzata, dal momento che lo chef si limita a postare foto senza aggiungere tag né specificare il nome della signorina che gli ha rapito il cuore, anche se finalmente ne conosciamo il volto: biondissima, bellissima e con un sorriso contagioso. Fino a ieri, appunto, ne conoscevamo solo il sorriso, mostrato in un post d'amore di un mese fa circa. Un gioco a tappe per le follower del volto tv, che vedono accrescere la loro curiosità post dopo post da ormai settimane. "Ti sembra il modo di fare gli auguri di Natale?", scrive qualcuno. "Ora si spiega perché non sei passato Natale, e io che aspettavo il pacco", aggiunge un'altra.

Chi è Damiano Carrara

E' probabile che il 'giallo' sia legato all'intenzione del 35enne di mantenere massimo riserbo sul suo privato, come fatto finora. Poco o nulla è dato sapere sulla sua vita sentimentale. Molto, invece, sul versante professionale. Nato a Lucca, Carrara raggiunge il successo con il trasferimento all'estero: prima a Dublino e poi in America, dove lancia la una pasticceria in California 'Carrara Pastries'. Vera e propria personificazione del sogno americano ("Mettevo da parte tutto, non ho fatto niente se non lavorare per tutto quel tempo"), al ritorno in Italia il suo appeal mediatico è stato notato da Real Time, che da anni ormai lo mette al centro dei programmi di cucina più importanti del palinsesto.