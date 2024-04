Damiano Carrara e Chiara Maggenti, gioia e lacrime per la scoperta del sesso del bebè: il video

Senza dubbio quella tagliata nell'ultimo video social da Damiano Carrara è stata la torta più dolce della sua vita. Lo chef pasticcere, in questi giorni in tv con il fratello come concorrente di Pechino Express, ha condiviso con i follower un momento molto emozionante che lo vede protagonista con la moglie Chiara Maggenti della scoperta del sesso del loro primo figlio.

"Quante volte a chiederci se l'amore più grande della nostra vita sarebbe stato un lui o una lei, fantasticando e aspettando con trepidazione di scoprirlo per sognarti e immaginarti più concretamente nell'attesa", ha scritto Carrara a corredo del video Instagram che mostra la coppia intenta a tagliare una torta dal ripieno rivelatore del colore rosa: "Abbiamo deciso di scoprirlo nella nostra casa, solo noi due (e Paco) emozionatissimi e in attesa davanti alla torta più importante della nostra vita che cela la scoperta più dolce… sarai l'amore più grande della nostra vita piccola nostra. Mamma e papà non vedono l'ora di conoscerti e stringerti forte". Parole piene di emozione le sue, perfettamente allineate alla scena che ha raccontato le lacrime di gioia dei futuri genitori pronti ad abbracciare la loro bimba.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti si sono sposati a luglio 2022, dopo una serie di rinvii dovuti alla pandemia e a un incidente domestico capitato alla futura sposa. Le nozze sono state celebrate nella loro Toscana e gli sposi non hanno esitato a condividere il gran giorno con i follower. "Ci siamo conosciuti cinque anni fa - aveva raccontato Chiara Vanity Fair nel 2023 - È stato un caso. Ci siamo trovati in un locale di Lucca anche se io non ci sarei dovuta essere quella sera: ci siamo incrociati, non ci conoscevamo, ed è stato colpo di fulmine. Forse era scritto da qualche parte che avrei dovuto incontrarlo: quella sera avevo un altro programma, è stato davvero un caso trovarci lì. Per lavorare insieme ci vuole un gran feeling per lavorare insieme quando si è una coppia d’amore: bisogna essere bravi a ritagliarsi degli spazi solo per noi, ma devo dire che, in questo, siamo abbastanza bravi".