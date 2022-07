Damiano Carrara e Chiara Maggenti si sono sposati: le foto del matrimonio e gli invitati vip

"Sì, per sempre". Damiano Carrara lo ribadisce su Instagram poche ore dopo il matrimonio con Chiara Maggenti, pubblicando un bellissimo scatto della giornata più importante della loro vita. Il famoso pasticcere - giudice di Bake Off Italia e presentatore di Cake Star - ha sposato ieri la sua compagna, a cui è legato da tre anni. Le nozze erano state fissate lo scorso anno, ma a causa di un infortunio di lei.

Il rito religioso si è svolto nella Basilica di San Frediano, a Lucca, davanti ai rispettivi familiari e agli amici più cari. Smoking nero per lui, abito a sirena con lungo strascico per lei - con i capelli raccolti morbidi - emozionatissimi. Sul sagrado della chiesa tanti fan e curiosi hanno aspettato che uscissero per fotografarli e fargli tanti auguri; sempre lì, insieme alla dog sitter, il loro cane Paco.

Gli sposi si sono fermati diversi minuti per i saluti e le foto di rito, per poi raggiungere la location del ricevimento insieme ai loro invitati. La festa si è svolta a Valle di Badia, un antico borgo in provincia di Pisa (a Buti). Qui Damiano e Chiara si sono rilassati e divertiti con gli ospiti, tra cui anche Katia Follesa e Angelo Pisani. L'aperitivo a base di finger food, poi la prelibata cena e infine una torta altissima e circondata da fiori, realizzata personalmente da Carrara. Prossimamente su Real Time andrà in onda uno speciale delle nozze.